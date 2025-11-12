Ηρακλής - Σπαρτάκ Πλέβεν: Κομμάτι ξύλο από την οροφή του «Ιβανώφειου» έπεσε στο παρκέ
Ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο τη Σπαρτάκ Πλέβεν, θέλοντας να διευρύνει το αήττητο σερί του στη European North Basketball League, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει των Νιούκαστλ Ίγκλς και Ρίγα Ζέλι.
Λίγο μετά το τζάμπολ της αναμέτρησης ένα απρόοπτο συνέβη, καθώς ο Ζόραν Λούκιτς αντιλήφθηκε πως ένα κομμάτι από την οροφή του Ιβανώφειου έπεσε στο παρκέ. Δεν προέκυψε ωστόσο κάποιο πρόβλημα και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.
Δείτε το βίντεο
