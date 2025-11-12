Ολυμπιακός- Ζαλγκίρις Κάουνας: Με στόχο την επέκταση του νικηφόρου σερί

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις.

Ένα ακόμα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι μπορεί τον τελευταίο καιρό να απολαμβάνουν τη θαλπωρή της έδρας τους αλλά παράλληλα ματσάρουν με μερικές από τις πιο ποιοτικές ομάδες της φετινής Ευρωλίγκας. Η Ζάλγκιρις είναι αναμφίβολα μια από αυτές.

Ο τραυματισμός του πρώην πόιντ γκαρντ του Ολυμπιακού, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, ουσιαστικά βοήθησε τους Λιθουανούς να καταλάβουν το πόσο δυνατό σύνολο διαθέτουν πάντα με γνώμονα την αξιοποίηση του ποιοτικού τους βάθους εντός αυτού του αγωνιστικού μοντέλου. Οι Φραντσίσκο και Λο βγήκαν μπροστά, ο κόουτς Ματσιούλις μοίρασε σε ακόμα περισσότερα πρόσωπα τις εκτελέσεις στο επιθετικό κομμάτι ενώ οι εξαιρετικές αμυντικές επιδόσεις έδωσαν στη Ζάλγκιρις τεράστια ώθηση στις κρίσιμες στιγμές.

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντι του μια ομάδα με υψηλό βαθμό συνοχής στο παιχνίδι της. Η άμυνα του πρέπει να βρεθεί στο επίπεδο του τέταρτου δεκαλέπτου του παιχνιδιού με την Παρτίζαν, καθότι η επίθεση των Λιθουανών διακρίνεται από τον πληθωρικό της χαρακτήρας και την ικανότητα της να είναι παραγωγική είτε παίζοντας ένας εναντίον ενός είτε βασιζόμενη σε συνεργασίες. Μεγάλη προσοχή φυσικά στον άξονα Σιλβέιν Φρανσίσκο-Μόουζες Ράιτ.

Στην άλλη πλευρά του γηπέδου, ο κόουτς Μπαρτζώκας θα βασιστεί στους ψηλούς του. Μιλουτίνοφ και Χολ μπορούν να πλήξουν τους φιλοξενούμενους αποτελώντας σημεία αναφοράς για την ελληνική επίθεση στο “ζωγραφιστό”, μέσα από Post ups και Pick & Roll-δράσεις. Οι γηπεδούχοι θα έχουν στη διάθεση τους τον Κίναν Έβανς ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο στη φετινή Ευρωλίγκα απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog