Ανατριχιαστική στιγμή: Η Κόκο Γκοφ έκανε εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα κι έφτασε σε break σαν να μην συμβαίνει τίποτα!

Η Κόκο Γκοφ αισθάνθηκε αδιαθεσία και έκανε εμετό κατά τη διάρκεια του αγώνα της στη Μαδρίτη με την Κριστέα.

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο σκηνικό μας.... χάρισε ο αγώνας της Σοράνα Κριστέα με την Κόκο Γκοφ, στα πλαίσια του τουρνουά WTA της Μαδρίτης.

Η Αμερικανίδα και νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης ένιωσε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να ζητήσει ιατρικό τάιμ- άουτ.

Εκεί, φαίνεται πως έκανε εμετό, ενώ φυσικά εξετάστηκε και από τον αρμόδιο γιατρό, που της πήρε την πίεση και της επέτρεψε να συνεχίσει κανονικά. Μάλιστα, έκανε break στο game, και, παρότι έχασε το σετ με 6-4, έκανε ανατροπή και πήρε νίκη πρόκριση με 2-1 σετ.