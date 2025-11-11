Παρί-Παναθηναϊκός: Για το διπλό σε ένα ιδιαίτερο τακτικά ματς

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Παναθηναϊκού με την Παρί

Με τον Κένεθ Φαρίντ στη σύνθεση τους, οι πράσινοι ταξιδεύουν στομΠαρίσι για ένα ματς το οποίο μοιάζει με κούρσα 100 μέτρων. Η ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού των γηπεδούχων άλλωστε έχει σοκάρειμπολλές ομάδες, ενίοτε σαφώς πιο ταλαντούχες από αυτούς. Επιθετικότητα, ταχύτητα, τόνοι περιφερειακής εκτέλεσης, δυναμισμός. Η Παρί είναι η ομάδα που στοχεύει να σε πιάσει “από τον λαιμό” από την πρώτη κατοχή.

Η αποστολή είναι δύσκολη για την ομάδα του Εργκιν Αταμαν η οποία οφείλει να επιβάλλει τον ρυθμό τους και όχι να ακολουθήσει αυτόν του αντιπάλου. Οι απουσίες στη γραμμή ψηλών δεν βοηθούν. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός πρέπει να ματσάρει την επιθετικότητα των Γάλλων και στις δύο πλευρές του γήπεδο, μετατρέποντας τη σταδιακά σε μειονέκτημα όπως έκανε η Μπάγερν μια εβδομάδα πριν, βρίσκοντας συνεχώς ελεύθερες εκτελέσεις, στατικές ή lay ups στην πλάτη της άμυνας των Παριζιάνων.

Φυσικά η επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς στην Accor Arena αποτελεί το “κλου” της βραδιάς. Σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα και τον ίδιο, ο

άλλοτε ηγέτης της Παρί θα προσπαθήσει να γυρίσει τον προσωπικό του διακόπτη. Ο Σορτς δεν θα πρέπει να παρασυρθεί από το συναίσθημα αλλά να διατηρήσει την πνευματική συνοχή του αξιοποιώντας τους συμπαίκτες του. Παίκτης-κλειδί στο συγκεκριμένο ματσάρισμα για την ελληνική ομάδα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που μπορεί να ακολουθήσει τους πλάγιους και τους ψηλούς του κόουτς Ταμπελίνι σε κάθε σημείο του γηπέδου, προσφέροντας έξτρα κατοχές στο τριφύλλι”.

