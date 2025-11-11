Basketaki Salonica: Φθινοπωρινές... ματσάρες για όλα τα γούστα!

Με αρκετούς συναρπαστικούς αγώνες συνεχίστηκε η δράση στο Basketaki Salonica, με τον Νοέμβρη να προμηνύεται... θερμός για αρκετές ομάδες!

Στην Development League 2 την πρώτη νίκη στην ιστορία τους στη διοργάνωση πήραν οι No Name, που επικράτησαν σε ένα μεγάλο ντέρμπι των Salonica 7 Slippers με 52-39 με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να παρασημοφορείται με τον τίτλο του Novibet MVP έχοντας 9 πόντους και 8 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, οριακή νίκη πήραν οι Air Ballers απέναντι στους Wild Goats με 59-54, δύσκολη νίκη και για τους Toy Men που επικράτησαν των Κουκουβάγιες BC με 55-63, ενώ οι Amino Animo πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στους ΠΟΠ84 με 65-59. Ακόμα, οι Pick n' Coc επέστρεψαν στα νικηφόρα αποτελέσματα επικρατώντας των Carta Blanca με 50-38 και οι Golden Rail Warriors διατήρησαν το αήττητο τους κερδίζοντας τους Engineering Eagles με 68-89.

Στην Development League 1 είχαμε εξίσου μεγάλες συγκινήσεις σε αρκετά παιχνίδια, με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο. Μεγάλη νίκη έκαναν τα Kourkoubinia BC-Pizza Greca που έσπασαν το αήττητο των Cartel κερδίζοντάς τους με 68-75, ενώ σε ένα παιχνίδι που ήταν ακατάλληλο για καρδιακούς οι Porkbusters έδειξαν από τι μέταλλο είναι φτιαγμένοι κερδίζοντας τους εξαιρετικούς Domes Resorters με 71-70, με τον Χρήστο Καρρά να κερδίζει άξια τον τίτλο του Novibet MVP με double-double (17 πόντοι, 14 ριμπάουντ). Σημαντική νίκη για τους Orlando Tragic Salonica που επικράτησαν στα σημεία των Salo Nics με 63-59 και από την άλλη πλευρά αήττητες παρέμειναν οι Μπουλντόζες που κέρδισαν δύσκολα τους Sugar Daddys με 60-56, νίκη ψυχολογίας για την Yugoπλάστιγγα που πήρε ανάσα απέναντι στους Zero Pointers με 66-41, ενώ νίκη οξυγόνο πήραν οι Kamptzida Lizards που πέρασαν στο νήμα τους Bodylab 751 με 49-48.

Πολύτιμη νίκη πήραν οι Seattle Superψώνια απέναντι στους Sirina Partouzan με 45-37, ενώ εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι Metal Warriors που πήραν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα απέναντι στους Δεν Έχει με 50-64.

Συνεχίζουμε στην Master League εκεί όπου οι Galanou Raccoons επιβίωσαν σε ένα... χιτσκοκικό φινάλε απέναντι στους Coble και πήραν μια παλικαρίσια νίκη με 76-75, με τον Ίζη Ρεβάχ να κερδίζει επάξια το βραβείο του Novibet MVP έχοντας 28 πόντους και 7 ριμπάουντ. Μεγάλη νίκη πήραν οι ταχυδυναμικοί Street Elite που έκαμψαν την αντίσταση των Batboys με 77-89, δύσκολο ροζ φύλλο αγώνα απέκτησαν οι Vanboomer Grizzlies απέναντι στους West Ballers με 44-42, ενώ το αήττητο τους διατήρησαν οι Legends που επικράτησαν των HotDogz με 70-75. Ακόμα, οι Big Babes είχαν τις λύσεις απέναντι στους Brick City Salonica και τους κέρδισαν με 63-78, και από την άλλη πλευρά οι Aristotelicans βρήκαν αρκετά στηρίγματα και έσπασαν το αήττητο των Leftovers.

Στην Elite by Novibet είχαμε για ακόμη μια αγωνιστική πολύ δυναμικά παιχνίδια, με μεγάλο ενδιαφέρον. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι ο Άξονας μπορεί να δυσκολεύτηκε για περισσότερο από 35', όμως κατόρθωσε να υπερνικήσει το σκληροτράχηλο εμπόδιο των περσινών πρωταθλητών της Master, Last Dancers με 80-67. Για τους περσινούς κυπελλούχους ο Γιώργος Κυπριανίδης παρασημοφορήθηκε με τον τίτλο του Novibet MVP έχοντας 20 πόντους και 5 ριμπάουντ. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν αυτό των Flying Eagles με τους Respect, με τους "αετούς" να βρίσκουν λύσεις στις δυσκολίες και να επικρατούν με 105-85. Για τους περσινούς πρωταθλητές της Evolution πρωταγωνιστής ήταν ο Αλέξανδρος Ιατρίδης που γέμισε την στατιστική του με 27 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Εξαιρετική ήταν η ομάδα του Δημήτρη Κυρσανίδη στο παιχνίδι με τους Hellas Paper Bears, για να έρθει μια πολύ μεγάλη και συνάμα σημαντική νίκη με 90-116. Novibet MVP και τους περσινούς φιναλίστ της Master αναδείχτηκε ο "μπομπέρ" Φώτης Στεψιανός με 32 πόντους και 12 ριμπάουντ. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι ήταν αυτό ανάμεσα στους MnP και τους Sicarios, με τους πρωταθλητές της καλοκαιρινής Elite να επιβιώνουν στην εξαιρετικά στημένη ομάδα του Τάσου Βαλσαμίδη και να περνούν το ροζ φύλλο αγώνα με τελικό σκορ 74-77. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Δημήτρη Παπαθανασίου ήταν ο Αλέξανδρος Τσιρώνης, που πέτυχε 29 πόντους και πήρε 4 ριμπάουντ.