Συμπλήρωσαν κάρτες οι Τουμπά και Σφιντέρσκι, τα παιχνίδια που μπορούν να εκτίσουν

Οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Αχμέντ Τουμπά συμπλήρωσαν κάρτες και θα χρειαστεί να λείψουν σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς του Παναθηναϊκού.

Πέραν από την απώλεια βαθμών και την κακή ατμόσφαιρα που δημιούργησε η άσχημη εικόνα που είχε το βράδυ της Κυριακής (15/02) κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ο Παναθηναϊκός «κληρονόμησε» και δύο επιπλέον προβλήματα.

Οι Κάρολ Σφιντέρσκι και Αχμέντ Τουμπά δέχθηκαν αμφότεροι κίτρινη κάρτα στο χθεσινό παιχνίδι, ο πρώτος στο 88ο λεπτό σ' ένα επιθετικό φάουλ που έκανε και ο δεύτερος σ' ένα φάουλ στο 44' που ορθά παραχώρησε για να ανακόψει μία αντεπίθεση των «βυσσινί» και συμπλήρωσαν έτσι τις τρεις στη φετινή Stoiximan Superleague.

Ως αποτέλεσμα αυτού τους επιβλήθηκε αυτόματα ποινή μίας αγωνιστικής την οποία μπορούν να εκτίσουν σ' ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς των «πρασίνων». Τα παιχνίδια ανάμεσα στα οποία μπορεί να διαλέξει ο Ράφα Μπενίτεθ είναι εκείνα με τον ΟΦΗ εκτός (22/02), Άρη εντός (01/03), ΟΦΗ εντός (04/03) και Λεβαδειακό εκτός (08/03).