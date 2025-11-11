Καρδίτσα - Οστάνδη: Που θα δείτε το ματς
Ώρα για Ευρώπη για την Καρδίτσα. Η ομάδα της Θεσσαλίας υποδέχεται την Οστάνδη για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League (20:00, Cosmote Sport 4) και ψάχνει νίκη για να συνεχίζει τη μάχη της για τη δεύτερη θέση του ομίλου.
Η ομάδα του Παπανικολόπουλου βρίσκεται στο 1-2 και θέλει να κάνει άλλη μια νίκη επί των Βέλγων. Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στο Βέλγιο, η Καρδίτσα είχε επικρατήσει με 95-95, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζέφερσον.
Η Οστάνδη παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά, αφού έχει 3 ήττες σε 3 ματς μέχρι στιγμής στο BCL.
