Καρδίτσα - Οστάνδη: Που θα δείτε το ματς

Η Καρδίτσα υποδέχεται την Οστάνδη (20:00, Cosmote Sport 4) και θέλει νίκη για να συνεχίσει στο κυνήγι της 2ης θέσης.

Ώρα για Ευρώπη για την Καρδίτσα. Η ομάδα της Θεσσαλίας υποδέχεται την Οστάνδη για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League (20:00, Cosmote Sport 4) και ψάχνει νίκη για να συνεχίζει τη μάχη της για τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Η ομάδα του Παπανικολόπουλου βρίσκεται στο 1-2 και θέλει να κάνει άλλη μια νίκη επί των Βέλγων. Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων στο Βέλγιο, η Καρδίτσα είχε επικρατήσει με 95-95, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζέφερσον.

Η Οστάνδη παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά, αφού έχει 3 ήττες σε 3 ματς μέχρι στιγμής στο BCL.