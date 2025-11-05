Στην Ουγγαρία για την πρόκριση ο Ολυμπιακός, εντός έδρας δοκιμασίες για Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό Qualco

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει τη DVTK για την 5η αγωνιστική των ομίλων της EuroLeague Women, με στόχο την ιστορική πρόκριση στις 12 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός και ο Αθηναϊκός υποδέχονται τη Νεπτούνας και τη Μπεσίκτας, αντίστοιχα, για την 5η αγωνιστική του EuroCup.

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού έχει μπροστά της μία μεγάλη πρόκληση, καθώς αντιμετωπίζει τη DVTK στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας, για την 5η αγωνιστική των ομίλων της EuroLeague Women, με στόχο την ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση, εν προκειμένω στις 12 καλύτερες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Μετά τη νίκη με 69-57 στο ματς του ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί το +12 στην έδρα της DVTK, προκειμένου να «σφραγίσει» το εισιτήριο για τη φάση των «12» της EuroLeague Women, μία «στροφή» πριν από την ολοκλήρωση των ομίλων. H αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το EuroLeague Women YouTube.

Group C

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 5-0 Βαλένθια 3-2 Ολυμπιακός 1-3 DVTK 0-4

Από 'κει και πέρα, ο Παναθηναϊκός και ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχονται τη Νεπτούνας (5/11, 18:30, FIBA YouTube) και τη Μπεσίκτας (5/11, 19:30, Novasports Start) αντίστοιχα για την 5η αγωνιστική του EuroCup Women, με τις ελληνικές ομάδες να θέλουν να συνεχίσουν με νίκες, έχοντας ως στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Group G

Κατάταξη

Αβενίδα 3-1 Παναθηναϊκός 2-2 Νεπτούνας 2-2 Νιόν 1-3

Group J

Κατάταξη