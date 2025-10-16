Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην DVTK και με όπλο την άμυνά του, πήρε την πρώτη νίκη (69-57) στην φετινή EuroLeague Γυναικών.
Το παιχνίδι κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και με επιμέρους 26-14 πήρε τα ηνία και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην φετινή EuroLeague Γυναικών, με τις παίκτριες τις κόουτς Δρακάκη να ετοιμάζονται πλέον για τον τρίτο αγώνα τους στην διοργάνωση, αυτόν κόντρα στη Φενέρ (22/10, 20:00).
Ο Ελεάννα Χριστινάκη ήταν σπουδαία για ακόμη ένα παιχνίδι, με την διεθνή σταρ του Ολυμπιακού να τελειώνει με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. Άξιες συμπαραστάτριες της Χρηστινάκη οι Γούλφολκ και Τζόνσον με 12 πόντους η καθε μια.
Ολυμπιακός - DVTK: Το ματς
Στην πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 11-8, όμως ανέβασε «στροφές» και με 7-0 σερί και δύο βολές της Ράμπερ (0:47), προσπέρασε με 15-11. Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, πέτυχαν buzzer-beater (0:00) τρίποντο, για το 15-14 του πρώτου δεκάλεπτου. Στη δεύτερη περίοδο, οι νταμπλούχες Ελλάδας έμειναν πίσω με 18-15, αλλά «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +7 (27-20), με ωραίο καλάθι της Καρλάφτη (4:33), με την Χριστινάκη να «γράφει» το 29-22 υπέρ του Θρύλου, 3:56 για το ημίχρονο. Στη συνέχεια, η DTVK «έτρεξε» 10-2 σερί και «έκλεισε» το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (31-32).
Στο ξεκίνημα (9:04) του δεύτερου μέρους, η Χριστινάκη ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και ισοφάρισε σε 34-34. Οι «ερυθρόλευκες», με εξαιρετική άμυνα, κράτησαν χαμηλά την ουγγρική ομάδα, ενώ στο 2:22, με την Χριστινάκη και πάλι, έφτασαν στο 51-38, αποκτώντας προβάδισμα 13 πόντων! Με 1/2 βολές της Γιακούμπτσοβα (1:15), ο Ολυμπιακός «ανέβηκε» και στο +14 (55-41), με την Γούλφολκ (0:01) να διαμορφώνει το 57-46 της τρίτης περιόδου. Στα μέσα του τέταρτου δεκάλεπτου, οι φιλοξενούμενες πλησίασαν σε 59-54, αλλά οι νταμπλούχες Ελλάδας πίεσαν στην άμυνα και «χτύπησαν» δύο φορές στην κόντρα, με Ράμπερ (3:42) και Τζόνσον, για το 63-54, 2:59 για το τέλος. Νέο καλάθι της Τζόνσον (2:14) και ξανά +11 (65-54) ο Θρύλος, με την Χριστινάκη να «γράφει» το 67-54, στο 1:19. Η DVTK μείωσε, για το τελικό 69-57.
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 31-32, 57-46, 69-57
|Olympiacos SFP
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|7
|Anna Spyridopoulou
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Ivana Jakubcova *
|32:50
|6
|2/6
|33.3%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|0
|3
|3
|1
|3
|1
|1
|1
|7
|6
|10
|Eleni Togka
|00:35
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|13
|Nausia Lache Woolfolk *
|31:38
|12
|4/11
|36.4%
|4/5
|80%
|0/6
|0%
|4/4
|100%
|0
|2
|2
|8
|3
|1
|3
|1
|6
|18
|14
|Zafeirenia Karlafti
|17:18
|5
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|18
|8
|16
|Ioanna Diela
|03:27
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|21
|Eleanna Christinaki *
|35:30
|22
|5/12
|41.7%
|4/11
|36.4%
|1/1
|100%
|11/12
|91.7%
|2
|3
|5
|3
|3
|3
|3
|0
|21
|22
|23
|Evgenia Kollatou *
|29:50
|4
|2/9
|22.2%
|2/7
|28.6%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|3
|3
|2
|0
|-1
|-2
|40
|Ciera Johnson *
|23:42
|12
|6/12
|50%
|6/12
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|0
|2
|1
|1
|3
|16
|15
|55
|Daniel Raber
|19:37
|8
|3/8
|37.5%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|0
|5
|3
|3
|2
|3
|11
|77
|Panorea Ntala
|05:33
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-8
|0
|DVTK HUNTHERM
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Tyra Aho
|04:44
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|-8
|-1
|1
|Melinda Miklos
|13:18
|3
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|3
|3
|2
|0
|-6
|5
|7
|Veronika Kanyasi
|19:55
|2
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|4
|1
|5
|1
|1
|2
|1
|0
|-14
|5
|10
|Nina Aho *
|30:13
|5
|2/6
|33.3%
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|5
|2
|1
|0
|7
|4
|12
|Reka Lelik *
|28:29
|9
|3/7
|42.9%
|2/4
|50%
|1/3
|33.3%
|2/4
|50%
|1
|4
|5
|8
|4
|6
|2
|0
|-6
|12
|13
|Monika Grigalauskyte *
|29:54
|11
|2/7
|28.6%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|6/6
|100%
|0
|4
|4
|2
|3
|3
|1
|1
|-4
|11
|14
|Paula Ginzo *
|29:48
|16
|8/19
|42.1%
|8/15
|53.3%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|2
|1
|3
|0
|1
|-7
|10
|15
|Boglarka Takacs *
|23:43
|2
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|3
|2
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|-9
|1
|31
|Bella Smuda
|09:44
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|2
|0
|2
|-8
|3
|42
|Petra Toman
|10:12
|7
|2/4
|50%
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|-5
|7