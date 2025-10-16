GWomen
Χριστινάκη
16/10/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - DVTK 69-57: Πρώτη φετινή νίκη στην Euroleague Γυναικών

Ο Ολυμπιακός είχε την Ελεάννα Χριστινάκη σε μεγάλη μέρα και πήρε τη νίκη απέναντι στην DVTK, αποτέλεσμα με το οποίο... έσπασε το ρόδι στην φετινή EuroLeague Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην DVTK και με όπλο την άμυνά του, πήρε την πρώτη νίκη (69-57) στην φετινή EuroLeague Γυναικών.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και με επιμέρους 26-14 πήρε τα ηνία και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην φετινή EuroLeague Γυναικών, με τις παίκτριες τις κόουτς Δρακάκη να ετοιμάζονται πλέον για τον τρίτο αγώνα τους στην διοργάνωση, αυτόν κόντρα στη Φενέρ (22/10, 20:00).

Ο Ελεάννα Χριστινάκη ήταν σπουδαία για ακόμη ένα παιχνίδι, με την διεθνή σταρ του Ολυμπιακού να τελειώνει με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. Άξιες συμπαραστάτριες της Χρηστινάκη οι Γούλφολκ και Τζόνσον με 12 πόντους η καθε μια.

Ολυμπιακός - DVTK: Το ματς

Στην πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 11-8, όμως ανέβασε «στροφές» και με 7-0 σερί και δύο βολές της Ράμπερ (0:47), προσπέρασε με 15-11. Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, πέτυχαν buzzer-beater (0:00) τρίποντο, για το 15-14 του πρώτου δεκάλεπτου. Στη δεύτερη περίοδο, οι νταμπλούχες Ελλάδας έμειναν πίσω με 18-15, αλλά «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +7 (27-20), με ωραίο καλάθι της Καρλάφτη (4:33), με την Χριστινάκη να «γράφει» το 29-22 υπέρ του Θρύλου, 3:56 για το ημίχρονο. Στη συνέχεια, η DTVK «έτρεξε» 10-2 σερί και «έκλεισε» το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (31-32).

Στο ξεκίνημα (9:04) του δεύτερου μέρους, η Χριστινάκη ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και ισοφάρισε σε 34-34. Οι «ερυθρόλευκες», με εξαιρετική άμυνα, κράτησαν χαμηλά την ουγγρική ομάδα, ενώ στο 2:22, με την Χριστινάκη και πάλι, έφτασαν στο 51-38, αποκτώντας προβάδισμα 13 πόντων! Με 1/2 βολές της Γιακούμπτσοβα (1:15), ο Ολυμπιακός «ανέβηκε» και στο +14 (55-41), με την Γούλφολκ (0:01) να διαμορφώνει το 57-46 της τρίτης περιόδου. Στα μέσα του τέταρτου δεκάλεπτου, οι φιλοξενούμενες πλησίασαν σε 59-54, αλλά οι νταμπλούχες Ελλάδας πίεσαν στην άμυνα και «χτύπησαν» δύο φορές στην κόντρα, με Ράμπερ (3:42) και Τζόνσον, για το 63-54, 2:59 για το τέλος. Νέο καλάθι της Τζόνσον (2:14) και ξανά +11 (65-54) ο Θρύλος, με την Χριστινάκη να «γράφει» το 67-54, στο 1:19. Η DVTK μείωσε, για το τελικό 69-57.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 31-32, 57-46, 69-57

Olympiacos SFPFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
7Anna Spyridopoulou00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9Ivana Jakubcova *32:5062/633.3%2/540%0/10%2/366.7%0331311176
10Eleni Togka00:3500/00%0/00%0/00%0/00%00000000-20
13Nausia Lache Woolfolk *31:38124/1136.4%4/580%0/60%4/4100%02283131618
14Zafeirenia Karlafti17:1852/366.7%1/250%1/1100%0/00%11200020188
16Ioanna Diela03:2700/00%0/00%0/00%0/00%0000001001
21Eleanna Christinaki *35:30225/1241.7%4/1136.4%1/1100%11/1291.7%235333302122
23Evgenia Kollatou *29:5042/922.2%2/728.6%0/20%0/00%01113320-1-2
40Ciera Johnson *23:42126/1250%6/1250%0/00%0/00%156021131615
55Daniel Raber19:3783/837.5%3/837.5%0/00%2/2100%15605332311
77Panorea Ntala05:3300/10%0/00%0/10%0/00%01100000-80

DVTK HUNTHERMFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Tyra Aho04:4400/00%0/00%0/00%0/00%01100200-8-1
1Melinda Miklos13:1831/333.3%0/00%1/333.3%0/00%04413320-65
7Veronika Kanyasi19:5521/333.3%1/250%0/10%0/00%41511210-145
10Nina Aho *30:1352/633.3%1/250%1/425%0/00%1122521074
12Reka Lelik *28:2993/742.9%2/450%1/333.3%2/450%14584620-612
13Monika Grigalauskyte *29:54112/728.6%1/520%1/250%6/6100%04423311-411
14Paula Ginzo *29:48168/1942.1%8/1553.3%0/40%0/00%05521301-710
15Boglarka Takacs *23:4321/425%1/333.3%0/10%0/30%32514311-91
31Bella Smuda09:4421/333.3%1/333.3%0/00%0/00%03301202-83
42Petra Toman10:1272/450%1/333.3%1/1100%2/2100%12301100-57

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]