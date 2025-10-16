Ο Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην DVTK και με όπλο την άμυνά του, πήρε την πρώτη νίκη (69-57) στην φετινή EuroLeague Γυναικών.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και με επιμέρους 26-14 πήρε τα ηνία και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην φετινή EuroLeague Γυναικών, με τις παίκτριες τις κόουτς Δρακάκη να ετοιμάζονται πλέον για τον τρίτο αγώνα τους στην διοργάνωση, αυτόν κόντρα στη Φενέρ (22/10, 20:00).

Ο Ελεάννα Χριστινάκη ήταν σπουδαία για ακόμη ένα παιχνίδι, με την διεθνή σταρ του Ολυμπιακού να τελειώνει με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα. Άξιες συμπαραστάτριες της Χρηστινάκη οι Γούλφολκ και Τζόνσον με 12 πόντους η καθε μια.

Ολυμπιακός - DVTK: Το ματς

Στην πρώτη περίοδο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 11-8, όμως ανέβασε «στροφές» και με 7-0 σερί και δύο βολές της Ράμπερ (0:47), προσπέρασε με 15-11. Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, πέτυχαν buzzer-beater (0:00) τρίποντο, για το 15-14 του πρώτου δεκάλεπτου. Στη δεύτερη περίοδο, οι νταμπλούχες Ελλάδας έμειναν πίσω με 18-15, αλλά «πάτησαν γκάζι» και ξέφυγαν με +7 (27-20), με ωραίο καλάθι της Καρλάφτη (4:33), με την Χριστινάκη να «γράφει» το 29-22 υπέρ του Θρύλου, 3:56 για το ημίχρονο. Στη συνέχεια, η DTVK «έτρεξε» 10-2 σερί και «έκλεισε» το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (31-32).

Στο ξεκίνημα (9:04) του δεύτερου μέρους, η Χριστινάκη ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και ισοφάρισε σε 34-34. Οι «ερυθρόλευκες», με εξαιρετική άμυνα, κράτησαν χαμηλά την ουγγρική ομάδα, ενώ στο 2:22, με την Χριστινάκη και πάλι, έφτασαν στο 51-38, αποκτώντας προβάδισμα 13 πόντων! Με 1/2 βολές της Γιακούμπτσοβα (1:15), ο Ολυμπιακός «ανέβηκε» και στο +14 (55-41), με την Γούλφολκ (0:01) να διαμορφώνει το 57-46 της τρίτης περιόδου. Στα μέσα του τέταρτου δεκάλεπτου, οι φιλοξενούμενες πλησίασαν σε 59-54, αλλά οι νταμπλούχες Ελλάδας πίεσαν στην άμυνα και «χτύπησαν» δύο φορές στην κόντρα, με Ράμπερ (3:42) και Τζόνσον, για το 63-54, 2:59 για το τέλος. Νέο καλάθι της Τζόνσον (2:14) και ξανά +11 (65-54) ο Θρύλος, με την Χριστινάκη να «γράφει» το 67-54, στο 1:19. Η DVTK μείωσε, για το τελικό 69-57.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 31-32, 57-46, 69-57

Olympiacos SFP FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 7 Anna Spyridopoulou 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Ivana Jakubcova * 32:50 6 2/6 33.3% 2/5 40% 0/1 0% 2/3 66.7% 0 3 3 1 3 1 1 1 7 6 10 Eleni Togka 00:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 13 Nausia Lache Woolfolk * 31:38 12 4/11 36.4% 4/5 80% 0/6 0% 4/4 100% 0 2 2 8 3 1 3 1 6 18 14 Zafeirenia Karlafti 17:18 5 2/3 66.7% 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 2 0 18 8 16 Ioanna Diela 03:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 21 Eleanna Christinaki * 35:30 22 5/12 41.7% 4/11 36.4% 1/1 100% 11/12 91.7% 2 3 5 3 3 3 3 0 21 22 23 Evgenia Kollatou * 29:50 4 2/9 22.2% 2/7 28.6% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 3 3 2 0 -1 -2 40 Ciera Johnson * 23:42 12 6/12 50% 6/12 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 5 6 0 2 1 1 3 16 15 55 Daniel Raber 19:37 8 3/8 37.5% 3/8 37.5% 0/0 0% 2/2 100% 1 5 6 0 5 3 3 2 3 11 77 Panorea Ntala 05:33 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -8 0