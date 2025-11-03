Μέξας στο Gazzetta: «Ανέβηκαν τα μπάτζετ, λιγόστεψε η υπομονή και την πληρώνει ο προπονητής»!

Ο Κώστας Μέξας έπιασε δουλειά στην Ζαλακεράμια στην Ουγγαρία και μίλησε στο Gazzetta για τη νέα εμπειρία, τη δυσκολία να αλλάξεις μια ομάδα μέσα στη σεζόν, αλλά και τους προπονητές που απολύονται.

Στην Ουγγαρία και την Ζαλακεράμια έπιασε δουλειά από την Δευτέρα (3/11) ο Κώστας Μέξας, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο Έλληνας τεχνικός μιλάει στο Gazzetta για την πρόταση που αποδέχθηκε, τα στοιχεία που θέλει να βάλει στο παιχνίδι της ομάδας και θα φέρουν την «σφραγίδα» του, το... τσουνάμι των αποχωρήσεων από τους πάγκους ελληνικών και όχι μόνο ομάδων, αλλά και για το γεγονός ότι δεν τον επέλεξε καμία ομάδα της Stoiximan GBL.



- Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις από τη νέα σου ομάδα στην Ουγγαρία...

«Έπιασα αμέσως δουλειά, πρόλαβα και είδα κάποια παιχνίδια της ομάδας και είμαι αισιόδοξος. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε άμεσα έναν παίκτη, καθώς ο ένας ξένος που τον γνώριζα από την θητεία μας στο Λαύριο ο Χέλεμς αποχώρησε εξαιτίας ενός επεισοδίου και ψάχνω ήδη έναν παίκτη για να ανέβει η ποιότητα στην περιφέρεια και να μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει περισσότερο. Όταν πας μέσα στη χρονιά σε μια ομάδα πρέπει να προσαρμοστείς και να δεις τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις για να είναι η πομάδα πιο αποτελεσματική».



- Ποιο στοιχείο θέλεις να προσδώσεις άμεσα με την παρουσία σου στην Ζαλακεράμια;

«Το πρώτο που θέλω είναι να ανέβει η ποιότητα στην περιφέρεια και να έχει καλύτερη ροή το παιχνίδι μας στην επίθεση. Να είμαστε πιο σκληροί και με μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας. Αυτά τα στοιχεία θέλω να δω άμεσα».



- Πόσο δύσκολο είναι να αναλαμβάνεις μια ομάδα μέσα στη σεζόν;

«Έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από το να ετοιμάζεις μια ομάδα το καλοκαίρι. Μέσα στη χρονιά πιο πολύ προσαρμόζεσαι και κάνεις εσύ ένα βήμα πίσω, σε σχέση με το καλοκαίρι που χτίζεις εσύ την ομάδα από την αρχή. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά είναι μέρος της δουλειάς μας και γι’ αυτό πρέπει να το κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Ειδικά, αν η φιλοσοφία σου διαφέρει από αυτό που βρίσκεις όταν αναλαμβάνεις και αυτό το κάνει ακόμη πιο δύσκολο».



- Από την αρχή της σεζόν άλλαξαν αρκετοί προπονητές στο ελληνικό πρωτάθλημα στις πρώτες αγωνιστικές. Πως το σχολιάζεις;

«Είναι μια δύσκολη διαδικασία, ειδικά στην Ελλάδα, όπου ανέβηκαν πολύ τα μπάτζετ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με συνέπεια οι απαιτήσεις απ’ όλους, παίκτες, προπονητές και τζένεραλ μάνατζερ να είναι πολύ μεγάλες. Η υπομονή λιγοστεύει και δυστυχώς στο τέλος την πληρώνει ο προπονητής. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του προπονητή, αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι, γιατί δεν μπορείς κάθε χρόνο να έχεις καλά αποτελέσματα, θα έρθουν και άσχημα. Θέλει υπομονή για να έρθουν ξανά τα θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν υπάρχει».



- Κλείνοντας, υπάρχει μια πικρία, καθώς δεν «έπαιξε» το όνομα σου για τις θέσεις που έμειναν κενές πολύ γρήγορα στους πάγκους ελληνικών ομάδων;

«Δεν θα έλεγα πικρία. Οι ομάδες δεν με επέλεξαν και οφείλω να το αποδεχθώ. Άλλωστε, η αγορά καθορίζει τον χώρο. Εφόσον δεν με επέλεξαν και προέκυψε η πρόταση από την Ουγγαρία, το συζήτησα με την οικογένεια μου, έβαλα κάτω όλα τα δεδομένα που υπήρχαν και είπα πως αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τις ομάδες στην Ελλάδα, να πάρω την πρόταση που ήταν καλή και να αναλάβω την Ζαλακεράμια στην Ουγγαρία».

