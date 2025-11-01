Παρί: Ανακοίνωσε πρώην παίκτη των Ράπτορς
Συνεχίζει να ενισχύεται η Παρί και έβαλε ποιότητα και βάθος στην περιφέρεια της. Οι Παριζιάνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζάρεντ Ρόουντεν, με τον Αμερικανό να δοκιμάζει την τύχη του για πρώτη φορά στην Ευρώπη.
Ο παίκτης έχει αγωνιστεί 45 φορές στο ΝΒΑ και μέτρησε 5.5 πόντους και 2.5 ριμπάουντ. Φόρεσε τη φανέλα των Πίστονς, Χόρνετς και των Ράπτορς. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 είχε 11.4 πόντους ανά παιχνίδι σε 10 ματς.
Αγωνίστηκε και στη θυγατρική του Τορόντο, τους Raptors 905.
WELCOME TO PARIS BASKETBALL JARED RHODEN !— Paris Basketball (@ParisBasketball) November 1, 2025
Arrière américain, passé notamment par les Toronto Raptors, va connaître sa première expérience européenne ! LET’S GO 😤 pic.twitter.com/vlvyMIR1lS
