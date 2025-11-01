Η Παρί έκανε δικό της τον Τζάρεντ Ρόουντεν που πέρυσι έπαιξε λίγα ματς στους Ράπτορς.

Συνεχίζει να ενισχύεται η Παρί και έβαλε ποιότητα και βάθος στην περιφέρεια της. Οι Παριζιάνοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζάρεντ Ρόουντεν, με τον Αμερικανό να δοκιμάζει την τύχη του για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο παίκτης έχει αγωνιστεί 45 φορές στο ΝΒΑ και μέτρησε 5.5 πόντους και 2.5 ριμπάουντ. Φόρεσε τη φανέλα των Πίστονς, Χόρνετς και των Ράπτορς. Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 είχε 11.4 πόντους ανά παιχνίδι σε 10 ματς.

Αγωνίστηκε και στη θυγατρική του Τορόντο, τους Raptors 905.