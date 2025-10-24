Παραμένουν σε πορεία… κορυφής!

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στη Euroleague φέρνει και τις δύο ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την Παρασκευή (26/10).

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη γειτονική Ιταλία και την Μπολόνια για να αντιμετωπίσει, τη δυνατή στην έδρα της, Βίρτους. Οι «πράσινοι» έχουν ως στόχο την 4η σερί τους νίκη στη διοργάνωση που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με ρεκόρ 4-1 συγκατοικούν στην πρώτη θέση με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Το «τριφύλλι» προέρχεται από ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Αναντολού Εφές (95-81) την προηγούμενη αγωνιστική.

O Εργκίν Αταμάν είδε τον Τσέντι Όσμαν να πετυχαίνει 29 πόντους σε 33:35 λεπτά παιχνιδιού και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να προσθέτει άλλους 15 σε 16:18. Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση και πάνω σε αυτή θέλει να πατήσει και τώρα. Η νίκη των «πράσινων» με χάντικαπ -5,5 βρίσκεται σε απόδοση 1.95 στη Novibet.

Από την άλλη η Βίρτους Μπολόνια παρουσιάζεται αρκετά δυνατή στην έδρα της φέτος. Έχει δώσει δύο παιχνίδια για τη Euroleague μετρώντας ισάριθμες νίκες και μάλιστα απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης (74-68) και Μονακό (77-73).

Σε καμία από αυτές δεν σκόραρε πάνω από 80 πόντους όμως ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα καθορίσει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Το over 168.5 πόντοι προσφέρεται σε απόδοση 1.86 στη Novibet.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στο Μόναχο από την Μπάγερν Μονάχου προερχόμενος από μία τρομερή νίκη στο Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι «ερυθρόλευκοι» για 35 λεπτά βρισκόντουσαν με την πλάτη στον τοίχο και τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη το σκορ ήταν στο 93-81 υπέρ των Ισραηλινών. Από εκεί και έπειτα όμως ανέλαβαν δράση ο Μιλουτίνοφ (23 π., 8/9 δ., 7.8β.) και ο Βεζένκοφ (23 π., 10ρ.) και οδήγησαν τον Ολυμπιακό στο τελικό 94-95.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «ανέβηκε» στο 3-2 και τώρα ψάχνει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από το ΣΕΦ. Το διπλό (-4,5) βρίσκεται σε απόδοση 1.90 στη Novibet.

Στην αντίπερα όχθη η Μπάγερν Μονάχου έχει 2 νίκες και 3 ήττες στη Euroleague ενώ προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα (88-73) από τη Φενερμπαχτσέ. Δύσκολα σκοράρει στα παιχνίδια της πάνω από 80 πόντους, έχοντας για την ώρα 76.6 μ.ο.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να την περιορίσει ακόμα περισσότερο και το under 166.5 πόντοι προσφέρεται σε απόδοση 1.94 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



