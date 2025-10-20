Ο Άλεξ Μουμπρού νοσηλεύτηκε στη Βαρκελώνη μετά το τέλος του EuroBasket, με τα ευχάριστα νέα να έρχονται μετά από καιρό και τον Ισπανό να παίρνει εξιτήριο.

Ευχάριστα τα νέα μετά από καιρό για τον Άλεξ Μουμπρού. Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του EuroBasket από παγκρεατίτιδα, πήρε εξιτήριο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Ισπανός νοσηλεύτηκε στη Βαρκελώνη αμέσως μετά το τέλος του EuroBasket, με την περιπέτεια της υγείας του να συνεχίζεται. Μάλιστα, το ρεπορτάζ της Bild αναφέρει ότι ο Μουμπρού μόλις την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε να τρώει φαγητά που δεν είναι σε υγρή μορφή.

Ενώ η Mundo Deportivo είχε αναφέρει πως ο Μουμπρού έχασε 16 κιλά όλο αυτό το διάστημα. Οι Γερμανοί αναφέρουν πως ο Μουμπρού νιώθει καλύτερα και επιτέλους θα επιστρέψει στο σπίτι του για να συνεχίσει τη θεραπεία του.