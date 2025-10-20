Μουμπρού: Ευχάριστα νέα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο
Ευχάριστα τα νέα μετά από καιρό για τον Άλεξ Μουμπρού. Ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του EuroBasket από παγκρεατίτιδα, πήρε εξιτήριο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ώστε να επιστρέψει στο σπίτι του.
Ο Ισπανός νοσηλεύτηκε στη Βαρκελώνη αμέσως μετά το τέλος του EuroBasket, με την περιπέτεια της υγείας του να συνεχίζεται. Μάλιστα, το ρεπορτάζ της Bild αναφέρει ότι ο Μουμπρού μόλις την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε να τρώει φαγητά που δεν είναι σε υγρή μορφή.
Ενώ η Mundo Deportivo είχε αναφέρει πως ο Μουμπρού έχασε 16 κιλά όλο αυτό το διάστημα. Οι Γερμανοί αναφέρουν πως ο Μουμπρού νιώθει καλύτερα και επιτέλους θα επιστρέψει στο σπίτι του για να συνεχίσει τη θεραπεία του.
