Η περιπέτεια υγείας του Άλεξ Μουμπρού συνεχίζεται, με τον ίδιο να έχει χάσει συνολικά 16 κιλά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του!

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η «Mundo Dpeortivo», ο Άλεξ Μουμπρού συνεχίζει να βρίσκεται σε νοσηλεία σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης. Υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιος αμέσως μετά το τέλος του EuroBasket 2025, επέστρεψε στην Ισπανία όπου και εισήχθη αμέσως σε νοσοκομείο, λόγω της οξείας παγκρεατίτιδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 46χρονος προπονητής θα πρέπει να παραμείνει για περίπου δέκα ακόμη ημέρες, ενώ όταν θα πάρει εξιτήριο θα πρέπει να παραμείνει σε πλήρη ανάπαυση στο σπίτι του ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια αφαίρεση χοληδόχου κύστης.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Ισπανοί, ο Μουμπρού έχει χάσει συνολικά 16 κιλά καθώς το τελευταίο διάστημα τρεφόταν με ενδοφλέβια σίτιση και μόλις πρόσφατα άρχισε πάλι την υγρή τροφή.