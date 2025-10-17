Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός: Ναν και Λάρκιν κρίνουν τη νίκη

Ανάλυση και προγνωστικά για το Εφές- Παναθηναϊκός στη Euroleague.

Η Αναντολού είναι ομάδα μισού γηπέδου παρότι έχει όλα τα εργαλεία να ανοίξει το τέμπο. Έχει μια από τις καλύτερες γραμμές χειριστών στην Ευρώπη, μέγεθος, αμυντικές και επιθετικές δεξιότητες, playmaking και περιφερειακή εκτέλεση. Η πρόκληση θα είναι μεγάλη για την ελληνική άμυνα η οποία πρέπει να προστατέψει την καρδιά του “ζωγραφιστού” αλλά παράλληλα να μην επιτρέψει ελεύθερα τρίποντα.

Ο Σουάιντερ είναι σε καλό φεγγάρι, οι παίχτες της θέσης “4” όπως και οι γκαρντ σουτάρουν αποτελεσματικά ενώ η παρουσία του Λάρκιν εγγυάται ότι όλοι θα πάρουν τη μπάλα στον σωστό χρόνο και στο σωστό σημείο.

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι για να πάρει τη νίκη. Χρειάζεται να καταθέσει τόνους ενέργειας και να κερδίσει τη μάχη των κατοχών για να δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή συνθήκη. Ο Κέντρικ Ναν θα είναι και πάλι η “αιχμή του δόρατος” ενώ οι πράσινοι θα χρειαστούν και παραγωγή από τη θέση “5” και το δίδυμο Χολμς-Γιουρτσεβέν. Η άμυνα της Αναντολού δυσκολεύεται να ελέγξει δράσεις μακριά από τη μπάλα και ο Έργκιν Άταμαν πιθανόν να το εκμεταλλευτεί ακουμπώντας στην ικανότητα των Ερναγκόμεθ-Χολμς σε αυτόν τον τομέα. Είναι σαφές επίσης ότι η ελληνική ομάδα θα χρειαστεί καλύτερο παιχνίδι από τον Τσέντι Όσμαν στα μετόπισθεν, απέναντι σε μια από τις καλύτερες περιφερειακές γραμμές της λίγκας.

