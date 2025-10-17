Ο Νίκος Ψέλνει: Ποιους έβγαλε στη σέντρα ο Καλαϊτζάκης; (vid)
Το σχόλιο του Νίκου Παπαδογιάννη στο Gazz Floor powered by Novibet για τις δηλώσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη μετά το Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν!
Ο Νίκος Παπαδογιάννης άνοιξε το ψαλτήρι του και αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη σχετικά με την άμυνα που έπαιζε η ομάδα του.
Κι ο Ψάλτης του Gazz Floor αναρωτιέται ποιους έβγαλε στη σέντρα...
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσμασμα:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.