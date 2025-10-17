Ο Νίκος Ψέλνει: Ποιους έβγαλε στη σέντρα ο Καλαϊτζάκης; (vid)

Το σχόλιο του Νίκου Παπαδογιάννη στο Gazz Floor powered by Novibet για τις δηλώσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη μετά το Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν!

Ο Νίκος Παπαδογιάννης άνοιξε το ψαλτήρι του και αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη σχετικά με την άμυνα που έπαιζε η ομάδα του.

Κι ο Ψάλτης του Gazz Floor αναρωτιέται ποιους έβγαλε στη σέντρα...

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσμασμα: