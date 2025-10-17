Εξυγίανση και αποτελέσματα…

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για το επίτευγμα της αποπληρωμής των χρεών από την νέα ιδιοκτησία της ΚΑΕ, αλλά και την ανάγκη αποτελεσμάτων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στην εποχή που ζούμε, στην εποχή των social media και της ξεκάθαρης αναβάθμισης του παραδοσιακού καφενείου σε…global και no name κριτική είναι απολύτως φυσιολογικό να αμφισβητούνται οι πάντες και τα πάντα. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ πόσες φορές το άσπρο γίνεται μαύρο και αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαίο και ως…χρώμα.

Οπότε πάμε να δούμε τα γεγονότα. Η νέα διοίκηση της ΚΑΕ Άρης που ανέλαβε πριν από 2 περίπου μήνες, υποσχέθηκε ότι μέχρι τις 31-12 θα έχει μηδενίσει τα χρέη της ομάδας προς το δημόσιο και προς τρίτους. Περίπου 3 εκ ευρώ το σύνολο. Με το που ήρθε το καλοκαίρι πλήρωσε πάνω από τα μισά και χθες με την καταβολή ενός ακόμα μεγάλου ποσού μηδένισε την εφορία και έχει ένα υπόλοιπο 150.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ που και αυτό θα πληρωθεί εντός των ημερών. Άρα σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα και μέσα σε 2 μήνες εξαφάνισε ένα χρέος που για τα μπασκετικά δεδομένα ήταν τεράστιο αν κρίνει κανείς ότι τα ετήσια έσοδα της ομάδας είναι πολύ μικρότερα. Οι…αστειότητες περί διαχείρισης των εσόδων δεν χρίζουν καν σχολιασμού. Η πλάκα είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί ότι ξεφτιλίζονται όταν την…λένε σε αυτόν που πλήρωσε ένα χρέος στο δημόσιο πάνω από 2 εκ ευρώ με την μία(πέρα από άλλο 1 εκ προς τρίτους), ενώ θα μπορούσε απλά να πληρώνει 39.000 ευρώ τον μήνα! Και το επιχείρημα τους στηρίζεται στο σύνολο των εσόδων του έτους! Ακούω και διαβάζω μονίμως να προστίθενται έσοδα…μεικτά και να αφαιρούνται έξοδα…καθαρά. Για κάποιους πραγματικά καταλαβαίνω ότι… δεν καταλαβαίνουν πως πχ στα 10 ευρώ από ένα εισιτήριο, στις ομάδες μένουν μετά τις κρατήσεις και τους φόρους τα 6 και με αυτά τα 6 θα πρέπει να πληρωθούν οι σεκιούριτι, οι υπάλληλοι την μέρα του αγώνα, οι διαιτητές, το ρεύμα και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή ενός αγώνα σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι γενικό το φαινόμενο να βλέπει κάποιος το κόστος του εισιτηρίου να πολλαπλασιάζει με όσο κόσμο είναι μέσα στο γήπεδο (χωρίς φυσικά υπολογίζει χορηγικά, τζαμπατζήδες κτλ) και να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι…όλοι κονομάνε!

Βέβαια στον μπασκετικό Άρη, μόνο ο Χάρης Παπαγεωργίου έβαλε την υπογραφή και πήρε τα χρέη στο σπίτι του, ο Αρβανίτης τα άκουγε γιατί αντί να πηγαίνουν στα τμήματα του ΑΣ τα λεφτά όχι μόνο δεν έπαιρνε τα ποσοστά που δικαιούταν, αλλά…δάνειζε κιόλας στο μπάσκετ και φυσικά ο Ρουσσιαμάνης έβαζε τα ωραία του λεφτά (με την συνδρομή και άλλων Αρειανών επιφανών, γνωστών και μη) και από την μία μείωσαν τα χρέη κοντά στα 3.5 εκ ευρώ και από την άλλη προσπαθούσαν να έχουν αξιοπρεπείς ομάδες. Να σημειωθεί επίσης ότι όταν προέκυψε Σιάο στους όρους μπήκε η αποπληρωμή των χρεών στο δημόσιο ως τις 31-12 με δέλεαρ ότι και θα…χαρίζονταν πάνω από 1 εκ…καρτέλας από τον πρώην πλέον χρηματοδότη. Και για να είμαι δίκαιος και άλλοι Αρειανοί που βοήθησαν αυτά τα χρόνια…άφησαν τα λεφτά τους και δεν τα ζήτησαν τώρα που προέκυψε…Σιάο. Τι έκαναν όλοι αυτοί δηλαδή; Έβαλαν την εξυγίανση της ομάδας πάνω από όλα και φυσικά αυτός ο όρος ήταν η δικλίδα ασφαλείας. Τι έκανε ο Σιάο; Μα φυσικά και το δέχθηκε γιατί είχε πρόθεση να πληρώσει ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ και όχι μια- δυο δόσεις και μετά μπαμ, μπάμ Λούκι Λουκ! ΈΤΣΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ!

Η δύναμη του αποτελέσματος

Και όμως μόλις 4-5 μέρες μετά την ήττα από τον Κολοσσό γράφονταν για…διαχειριστή Σιάο, αχυράνθρωπο μπροστινό του Ρουσσιαμάνη και του Αρβανίτη! Και όμως αυτά γράφονται, αυτά λέγονται κάθε μέρα και φυσικά όχι μόνο στον Άρη. Σε όλες τις ομάδες λίγο πολύ το…καφενείο έχει πάει σε άλλο επίπεδο και το αρνητικό αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ καθαρό! Μόνο όταν κερδίζουμε είναι καθαρό. Όταν χάνουμε ή μας έστησαν ή αν δεν συμπαθούμε την διοίκηση το στήσαμε μόνοι μας!!! Το έχω γράψει πολλές φορές και θα το ξαναγράψω. ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑΕΙ και ανάλογα με αυτό διαμορφώνεται και η κριτική για όλους και για όλα. Σε διοικητικό, οικονομικό και αγωνιστικό επίπεδο. ΔΕΝ είναι όμως έτσι.

Η ανάγκη για ενίσχυση

Η ευεργεσία σε επίπεδο χρεών δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασκείται σοβαρή και με μέτρο κριτική στο αγωνιστικό. Η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στους ψηλούς και πρέπει να ενισχυθεί, ενώ ξεκάθαρα νέα ανεπιτυχή αποτελέσματα θα θέσουν αυτόματα και θέμα προπονητή. Όταν όμως μία διοίκηση ιεραρχεί ως σημαντικότερο την αποπληρωμή των χρεών που δεν δημιούργησε η ίδια και τα μηδενίζει σε δύο μήνες, δεν οφείλουμε να δώσουμε την πίστωση χρόνου για να αναβαθμίσει και το αγωνιστικό; Και φυσικά να κρίνουμε και αυτή την προσπάθεια με τα σωστά κα τα λάθη της. Είναι δεδομένο ότι και λάθη θα γίνουν και ήδη έχουν γίνει, αλλά το ζήτημα είναι να τα αντιλαμβανόμαστε, να τα διορθώνουμε και να προχωράμε. Η ΚΑΕ αυτή την στιγμή έχει τις…παιδικές ασθένειες μίας νέας διοίκησης που λειτουργεί με…υπερατλαντικές εντολές με ότι αυτό συνεπάγεται για μία αθλητική ανώνυμη εταιρία στην Ελλάδα. Θα τα βρουν όμως τα...πατήματά τους ή τουλάχιστον οφείλουμε να δώσουμε πίστωση χρόνου για να τα βρουν.

Ο Άρης πρέπει να βοηθήσει τον Αλαφούζο στην απόφαση αλλαγής προπονητή

Το ίδιο και στο ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα κρίνει την προσπάθεια και παρά την εισροή κεφαλαίων από την ιδιοκτησία με τελευταία τα 4 εκ της ΑΜΚ, πρέπει αρχής γενομένης του αγώνα με τον Παναθηναϊκό να έρθουν νίκες. Εδώ δεν υπάρχει πίστωση χρόνου. Υπάρχει μόνο αποτέλεσμα! Στο ποδόσφαιρο τα της…ενίσχυσης θα τα δούμε επί της ουσίας σε 2.5 μήνες. Ως τότε ο Χιμενεθ ήδη μετράει αρκετές επιστροφές (Γένσεν, Μεντίλ, Δώνης, Καντεβέρε, Αλφαρελά) σε σχέση με τα περισσότερα παιχνίδια πριν την διακοπή, αν και προφανώς τον πονάνε οι απουσίες των 2 ακριβότερων φετινών κινήσεων (Ράτσιτς, Πέρεθ). Την Κυριακή όμως ο Άρης πρέπει να μπει με πάθος και αποφασιστικότητα να κερδίσει. Ο Κόντης θα έρθει μάλλον για τελευταία φορά ως προπονητής του Παναθηναϊκού και αυτή την φορά σε αντίθεση με τον τελικό δεν θα υπάρχει ούτε Φραπάρ, ούτε ο συνταξιούχος βαρίστας από την Πορτογαλία. Πέρσι ο Άρης έδιωξε τον προπονητή του ΠΑΟ μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ, ενώ από την εποχή Ουζουνίδη έχει να θυμάται το 2-0 επί των πράσινων. Πρόπερσι έδιωξε τον Τερίμ με το 0-1 στην Λεωφόρο αν και ξεκάθαρα εκείνη η νίκη οδήγησε στην…Φραπαριάδα και το «πρέπει» ο ΠΑΟ να πάρει το κύπελλο για να βγει Ευρώπη. Φέτος ο Άρης πρέπει να βοηθήσει τον κ. Αλαφούζο που κάνει συνεχώς υπερβάσεις οικονομικές και ακούει ο άνθρωπος ότι δεν έχει λεφτά, αλλά έκανε πλάκα και επικοινωνιακά σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που διέρρεαν μεγάλες προτάσεις για τον Τεττέη και λίγες ώρες μετά εκτέθηκαν από τα γεγονότα. Ο Άρης οφείλει, λοιπόν, να βοηθήσει τον κ. Αλαφούζο να σιγουρευτεί για την απόφασή του να αλλάξει προπονητή και το βράδυ της Κυριακής με την συνδρομή του κόσμου του να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Γιατί ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑΕΙ και ο Άρης έχει δύο σημαντικά παιχνίδια μπροστά του για ηρεμία και καλύτερη συνέχεια. Νίκη στο Μαρούσι, νίκη με Παναθηναϊκό σε ένα γεμάτο Βικελίδης!

ΥΓ1 Στον ΑΣ γίνονται ωραία πραγματάκια. Κρατήστε το και θα γίνουν πολύ καλύτερα πολύ σύντομα…