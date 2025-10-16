Στο δεύτερο του σπίτι με κορυφαία προσφορά* και δώρο 1 μήνα Novasports!

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Βελιγράδι προκειμένου να αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» το βράδυ της Τρίτης (14/10) γνώρισαν την πρώτη φετινή εντός έδρας ήττα τους στην Euroleague και δεύτερη συνολικά. Απέναντι στην Αναντολού Εφές το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια μετά τη νίκη του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το ελληνικό πρωτάθλημα και ηττήθηκε με 82-78.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός επιθετικά, πέτυχε 51 πόντους με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 11 πόντους στα τέσσερα πρώτα λεπτά αλλά μετά να μην ξαναβρίσκει σκορ!

Πρώτος σκόρερ για τους Πειραιώτες ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 14 πόντους (4/5 τρ.) σε 17:31 λεπτά στα οποία αγωνίστηκε ενώ ακολούθησε ο Τάισον Γουόρντ με 13 πόντους και 7 ασίστ.

Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Τόμας Γουόκαπ θα απουσιάσουν από άλλο ένα παιχνίδι και ο Σάσα Βεζένκοφ μπορεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στην επίθεση. Το να σκοράρει over 21.5 πόντους βρίσκεται σε απόδοση 1.74 στη Novibet.

Από την άλλη η Μακάμπι Τελ Αβίβ γνώρισε την ήττα με 71-92 από την Μπαρτσελόνα την Τρίτη (14/10) και έτσι έπεσε στο 1-3. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας είδε τον Βραζιλιάνο σέντερ Μάρσιο Σάντος να πετυχαίνει 18 πόντους με 4/4 τρίποντα, με τον Ρόμαν Σόρκιν να είναι ο δεύτερος διψήφιους σε πόντους με 10.

Η Μακάμπι έχει πετύχει τη μοναδική φετινή της νίκη έως τώρα στη διοργάνωση στο ισραηλινό ντέρμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ όπου σκόραρε 103 πόντους.

Σε όλα τα φετινά της παιχνίδια στη διοργάνωση έχει δεχτεί πάνω από 85 πόντους και το over 169.5 πόντοι στην αναμέτρηση προσφέρεται στο 1.91 στη Novibet.

Αυτός που είναι σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Έλληνας γκαρντ βρίσκει αρκετά ελεύθερα σουτ τριών πόντων και αν αποκτήσει ρυθμό αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για κάθε άμυνα. Το να πετύχει over 2.5 τρίποντα στην αναμέτρηση βρίσκεται σε απόδοση 2.00.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



