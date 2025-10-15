Ελβετικός σουγιάς ο Χουάντσο που και κατεβάζει και… βάζει!

Επιστροφή στο ΟΑΚΑ και επιστροφή στις νίκες θέλει ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague (21:15).

Νωρίς-νωρίς η δεύτερη διαβολοβδομάδα στον «μαραθώνιο», με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει την αυλαία με την Βιλερμπάν, επιστρέφοντας στο «Telekom Center Athens» μετά τις δοκιμασίες σε Βιτόρια για την Euroleague και ΣΕΦ για το πρωτάθλημα, ενώ δύο 24ωρα αργότερα (16/10) δοκιμάζεται στην Πόλη απέναντι στην Εφές.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν έφυγε νικήτρια από την έδρα της Μπασκόνια την προηγούμενη αγωνιστική (84-86) ανεβαίνοντας στο 2-1.

Ωστόσο ο Αμερικανός σούπερ σταρ έχοντας «κληρονομήσει» χτύπημα στο γόνατο στη χώρα των Βάσκων δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί στο «αιώνιο» ντέρμπι που ακολούθησε, όπου οι «πράσινοι» παρά την εξαιρετική απόδοση του Σορτς και το +12 με το οποίο προηγήθηκαν στη δεύτερη περίοδο, ηττήθηκαν (90-86) από τους Πειραιώτες.

Το μενού τώρα περιλαμβάνει ΟΑΚΑ όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη γαλλική ομάδα από την οποία έχει ηττηθεί μόλις μία φορά σε 6 αναμετρήσεις επί αθηναϊκού εδάφους στη σύγχρονη ιστορία και συνολικά μετρά ρεκόρ 9-3.

Η ομάδα του Πιερίκ Πουπέ έχει ρεκόρ 1-2 ως τώρα, με ήττες από Βαλένθια (77-80) και Ρεάλ (85-72), ενώ ενδιάμεσα υπέταξε την Μπασκόνια (102-95) και δεδομένο είναι πως παρότι είναι μία εκ των «αδύναμων» της διοργάνωσης, είναι πάντα σε θέση να κάνει τη ζημιά σε όποιον την υποτιμήσει.

Το «τριφύλλι» πάντως στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους ως γηπεδούχος επικρατεί κατά μέσο όρο με διαφορές 20.3 πόντων. Στο 1.93 η νίκη με χάντικαπ -15.5 πόντων.

Ο Αταμάν αναμένεται να έχει πάλι τον Ναν, αλλά μπορεί να στηριχθεί και στην καλή κατάσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που σκοράρει 18.3 πόντους στα τρία τελευταία παιχνίδια. Στο 2.00 οι Over 12.5 πόντοι του Ισπανού, την ώρα που η Βιλερμπάν στηρίζει πολλά στον οίστρο του Ζάκαρι Σέλιας, ο οποίος έχει 13.7 πόντους και οι Over 11.5 πόντοι του είναι στο 2.04.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

