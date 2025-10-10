Αϊβάζογλου: «Ανοιχτοί στο να συνεργαστούμε με την Euroleague»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του NBA στην Ευρώπη και τη Μέση Αναντολή, Γιώργος Αϊβάζογλου σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την δημιουργία του NBA Europe.

Με αφορμή τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι του NBA, της FIBA και της Euroleague στην Ελβετία, ο Διευθύνων Σύμβουλος του NBA στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζογλου τοποθετήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Σε συνεργασία με τη FIBA, συνεχίζουμε να διεξάγουμε καλόπιστες συζητήσεις με την EuroLeague σχετικά με ένα νέο μοντέλο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το οποίο θα επιτάχυνε την ανάπτυξη του αθλήματος, θα τιμούσε τις πλούσιες μπασκετικές παραδόσεις σε τόσες πολλές πόλεις και χώρες, και θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους φιλάθλους σε ολόκληρη την ήπειρο».

Και κατέληξε λέγοντας ότι «παραμένουμε ανοιχτοί στο να συνεργαστούμε με την Euroleague σε αυτό το εγχείρημα, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε στην εκτίμησή μας για το τεράστιο δυναμικό που έχει το άθλημα στην Ευρώπη».

Να σημειωθεί ωστόσο ότι στο πλαίσιο της πρότασης που έχει κάνει η Euroleague, υπήρξε σχετική εισήγηση του ΝΒΑ που εξηγούσε τους λόγους για για τους οποίους το εν λόγω πλάνο μπορεί να μην είναι βιώσιμο. Επιπροσθέτως, έχει κάνει σαφές σε όλες τις συνομιλίες, ότι όλες οι ομάδες της Euroleague είναι ευπρόσδεκτες είτε με μόνιμη άδεια είτε μέσω του BCL και των εγχώριων πρωταθλημάτων.