Ολυμπιακός-Ντουμπάι: Κόντρα στη φετινή «ρούκι» της διοργάνωσης

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στα εντός έδρας ματς της φετινής σεζόν για την Ευρωλίγκα με αντίπαλο την Ντουμπάι.

Με τον Τόμας Ουόκαπ εκτός και τους Φουρνιέ-Χολ να αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα, ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη χρονιά στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας θέλοντας να αποδώσει καλό μπάσκετ, δύο ημέρες μόλις πριν το ντέρμπι “αιωνίων” για τη Stoiximan GBL.



Η Ντουμπάι πιστοποιεί στην αρχή της κανονικής περιόδου ότι οι εκτιμήσεις που έγιναν για το αγωνιστικό της προφίλ είχαν βάση. Ένα σύνολο με αρκετό ταλέντο αλλά και με σημαντικές αδυναμίες στα μετόπισθεν. Το πρόβλημα τραυματισμού του Ντζάναν Μούσα (15.0 πόντοι-3.5 τελικές πάσες) κάνει ακόμα πιο περίπλοκη την κατάσταση για τον κόουτς Γκόλεματς, αναφορικά με την αναμέτρηση στον Πειραιά καθώς η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς το βασικό της δίδυμο στα γκαρντ (Αβράμοβιτς-Μούσα), όπως ακριβώς και οι ερυθρόλευκοι.



Ο κόουτς Μπαρτζώκας θα βρει απέναντι του μια ομάδα που αρέσκεται να παίζει στο μισό γήπεδο και δεν επιδιώκει ιδιαίτερα να τρέξει. Ο Φίλιπ Πετρούσεφ και ο Ντουέιν Μπέικον θα είναι οι βασικοί στόχοι της ελληνικής άμυνας ενώ αρκετή προσοχή θέλουν οι Καμπενγκέλε-Τζάστιν Άντερσον που αποτελούν την “πανοπλία” των φιλοξενούμενων με το two-way παιχνίδι τους.



Ο Ολυμπιακός θα ακουμπήσει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ χτυπώντας στην αδυναμία της Ντουμπάι στην αναχαίτιση των Post-up δράσεων και των άμεσων εκτελέσεων μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Ο Σέρβος σέντερ μπορεί να πληγώσει τους φιλοξενούμενους κάνοντας ένα αρκετό παραγωγικά παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στο μισό γήπεδο για την ελληνική επίθεση ενώ ο Τάισον Ουόρντ θα είναι αυτός που θα αναλάβει το μαρκάρισμα του Μπέικον στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Είναι σαφές ότι η απουσία του Ουόκαπ θα ρίξει στα βαθιά τον Νιλικίνα ο οποίος έχει το υπόβαθρο για να ανταποκριθεί.



Η ελληνική ομάδα είναι το φαβορί και μπορεί να σκοράρει αρκετά απέναντι στη συγκεκριμένη άμυνα.



