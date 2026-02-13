Ο Απόστολος Αγγέλης κατέλαβε την 80ή θέση στα 10 χλμ. ελεύθερης τεχνικής, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο/Κορτίνα 2026».

Ο Απόστολος Αγγέλης ολοκλήρωσε τη δεύτερη συμμετοχή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο/Κορτίνα 2026», στις χιονισμένες πίστες της Ιταλίας.

Ο 32χρονος αθλητής του ελεύθερου σκι αγωνίστηκε στο απαιτητικό αγώνισμα των 10 χλμ. Ελεύθερης Τεχνικής, καταλαμβάνοντας την 80ή θέση ανάμεσα σε 111 άτομα.

Η σημερινή του εμφάνιση αποτελεί συνέχεια της παρουσίας του στη διοργάνωση, καθώς στις 10 Φεβρουαρίου είχε αγωνιστεί στο σπριντ δρόμων αντοχής (Κλασική Τεχνική), όπου κατετάγη 92ος ανάμεσα σε 95 αθλητές.

Μόνο και μόνο με την παρουσία του σε αυτούς τους Ολυμπιακούς, ο 32χρονος σκιέρ έχει γράψει ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που συμμετείχε ποτέ σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο συγκεκριμένο αγώνισμα. Ο ίδιος ολοκλήρωσε την παρουσιά του στη διοργάνωση, μετά την 4η συμμετοχή.

Επόμενος αγώνας για την Ελλάδα είναι την Κυριακή 15/02 με την Μαρία Ελένη Τσιοβόλου στη Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση.