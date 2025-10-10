Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (10/10, 17:00) το αναβληθέν παιχνίδι της πρεμιέρας του EuroCup Γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τη Σαρνέ.

Ο Αθηναϊκός είχε ετοιμαστεί να δώσει το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup Γυναικών το απόγευμα της Πέμπτης (9/10), ωστόσο ένα πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό πίνακα άλλαξε τα σχέδια.

Η ομάδα από τον Βύρωνα, ζήτησε να υπάρξει αναβολή στον αγώνα με τη Σαρνέ, κάτι το οποίο και έγινε με την αναμέτρηση να προγραμματίζεται τελικά για σήμερα, Παρασκευή (10/10) με ώρα έναρξης στις 17:00.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του συλλόγου, Νίκος Ραμαντάνης, είχε δηλώσει στη NOVA ότι ο Αθηναϊκός είχε τη θέληση να περιμένει ακόμα και μέχρι αργά το βράδυ για να αρχίσει το παιχνίδι, ωστόσο αφού δεν υπήρξε εγγύηση ότι θα λυθεί το πρόβλημα, πάρθηκε η απόφαση για αναβολή.