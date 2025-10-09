Αναβολή στον αγώνα της πρεμιέρας ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τη Σαρνέ για το EuroCup Γυναικών.

Μπορεί ο Αθηναϊκός να είχε ετοιμαστεί ώστε να αρχίσει τη φετινή του προσπάθεια στο EuroCup Γυναικών κόντρα στη γαλλική Σαρνέ, ωστόσο ένα τεχνικό πρόβλημα ανάγκασε τους ανθρώπους της ομάδας να ζητήσουν αναβολή. Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει το απόγευμα της Πέμπτης (9/10) στις 19:30.

Πιο συγκεκριμένα, ένα εξωτερικό πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό πίνακα. Με το πρόβλημα να μην μπορεί να λυθεί άμεσα, οι άνθρωποι του Αθηναϊκού ζήτησαν αναβολή της αναμέτρησης για 24 ώρες, κάτι το οποίο είχαν το δικαίωμα να το κάνουν.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του συλλόγου, Νίκος Ραμαντάνης, στην κάμερα της NOVA, υπήρχε η θέληση να περιμένουν ακόμα και για αργά το βράδυ ώστε να γίνει ο αγώνας, ωστόσο αφού δεν υπήρξε εγγύηση ότι θα λυθεί το πρόβλημα, ζητήθηκε η αναβολή, κάτι στο οποίο συναίνεσε και η γαλλική ομάδα.

Ακόμα υπάρχουν συζητήσεις για το πότε θα πραγματοποιηθεί τελικά ο αγώνας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι 24ώρη αναβολή, με το παιχνίδι να μπορεί να γίνει την Παρασκευή (10/10).