Σαν σήμερα, πριν από 12 χρόνια, ο λαός της ΑΕΚ αποχαιρέτησε έναν μπασκετικό της θρύλο, όμως για όσους τον έζησαν ή και όχι, το στίγμα του παραμένει ανεξίτηλο στη μνήμη τους και στον σύλλογο. Τι ανέφερε το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Αμερικάνος, ο εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ, έφυγε από τη ζωή στις 7/10/2013. Δώδεκα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά οι φίλοι του «Δικέφαλου» δεν ξεχνούν τον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μπασκετικού τμήματος της ομάδας.

Ο «Παγκόσμιος» ντύθηκε στα «κιτρινόμαυρα» στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και υπηρέτησε την ομάδα για 16 ολόκληρα χρόνια. Κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδος (1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970), ενώ αναδείχθηκε δύο φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος (1965, 1968), γράφοντας τη δική του ιστορία στα ελληνικά παρκέ.

Η μεγαλύτερη επιτυχία ήρθε όμως το 1968, όταν έφερε στην Ελλάδα το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, το Κύπελλο Κυπελλούχων, φτάνοντας με την ΑΕΚ στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ως ηγέτης της ομάδας σημείωσε 29 πόντους στον τελικό, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικού συλλόγου εκείνη την εποχή. Αργότερα πρόσφερε και από το πόστο του υπηρεσιακού προπονητή στην ομάδα, τη σεζόν 1986-87.

Με την «Γαλανόλευκη» αγωνίστηκε σε 68 αναμετρήσεις με μέσο όρο 15 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στα EuroBasket 1961 και 1965. Το παρατσούκλι του, «Παγκόσμιος», το απέκτησε όταν αγωνίστηκε στη Μικτή Κόσμου.

Ο κόσμος της ΑΕΚ θυμάται και τιμά τον άνθρωπο που κάποτε οδήγησε τη «Βασίλισσα» στην κορυφή και σε μια δυναστεία στο εγχώριο πρωτάθλημα τη δεκαετία του ’60, που όμοιά της δεν έχει ξαναζήσει ο σύλλογος: «12 χρόνια χωρίς Εσένα. Δεν σε ξεχνάμε, «Παγκόσμιε» ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ.