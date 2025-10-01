Ο Δήμος Πειραιά φιλοξενεί το PIRAEUS 3X3 BASKET TOURNAMENT 2025

Ο Δήμος Πειραιά, το Σάββατο και την Κυριακή 11-12/10 θα φιλοξενήσει το τουρνουά μπάσκετ PIRAEUS 3X3. Αναλυτικά:

Ο Δήμος Πειραιά και η Διεύθυνση Αθλητισμού θα φιλοξενήσει το τουρνουά μπάσκετ PIRAEUS 3×3 στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο Πειραιά για δυο ημέρες, το Σάββατο 11/10 και την Κυριακή 12/10, με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών/αθλητριών από όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Σκοπός των τουρνουά μπάσκετ είναι να προάγει το αθλητικό ιδεώδες και να γνωρίσει το ευρύτερο κοινό το «street basket», το οποίο αποτελεί ολυμπιακό άθλημα από το 2020.

Η συμμετοχή θα είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να βιώσουν μια μοναδική ευκαιρία, σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο άθλημα.

Η αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις και Δράσεις του Δήμου Πειραιά». Πρόγραμμα «Αττική» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Διοργάνωση: Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά.

Χρηματοδότηση: Ο.Χ.Ε. Δήμου Πειραιά από πόρους του Ε.Π. «Αττική 2021-2027», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά «Piraeus TeamUp» και την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Rescue Team Delta.

Χορηγοί Επικοινωνίας: Gazzetta, Κανάλι 1 90,4

Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το link.