Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε επιφυλάξει μια μεγάλη έκπληξη στην ομάδα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού.

Έναν... ξεχωριστό καλεσμένο περιλάμβανε η πρώτη προπόνηση για την ομάδα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού.

Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και επισκέφθηκε τους «πράσινους» κάνοντας μια μεγάλη έκπληξη στα μέλη της ομάδας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η ενημέρωση του Ερασιτέχνη «η ομάδα του «τριφυλλιού» δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά τον τεράστιο άσο του NBA και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του.

Αναμφίβολη η σεζόν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό με τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη δίπλα του.»