Αντετοκούνμπο: Έκανε έκπληξη στην ομάδα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού
Έναν... ξεχωριστό καλεσμένο περιλάμβανε η πρώτη προπόνηση για την ομάδα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας του Παναθηναϊκού.
Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και επισκέφθηκε τους «πράσινους» κάνοντας μια μεγάλη έκπληξη στα μέλη της ομάδας.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η ενημέρωση του Ερασιτέχνη «η ομάδα του «τριφυλλιού» δέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά τον τεράστιο άσο του NBA και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του.
Αναμφίβολη η σεζόν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό με τον κορυφαίο Έλληνα παίκτη δίπλα του.»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.