Ζενίτ - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 79-96: Η ομάδα του Πιστιόλη κατέκτησε το Super Cup
Στον τελικό του Super Cup της VTB League, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αντιμετώπισε τη Ζενίτ και έδειξε από νωρίς ποιος θα κυριαρχούσε στο παρκέ. Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη ανέβασε ρυθμό από το δεύτερο δεκάλεπτο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, φτάνοντας σε άνετη νίκη με 96-79 και κατακτώντας το τρόπαιο.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μέλο Τριμπλ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σαμσόν Ρουζέντσεφ, που πρόσθεσε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Στην αντίπερα όχθη, ξεχώρισε ο Γκεόργκι Ζμπάνοφ με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Αλεκσάντρ Σκερμπένεβ πρόσφερε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να σταματήσει την κυριαρχία της ΤΣΣΚΑ.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-32, 81-58, 96-79
