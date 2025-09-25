Η ΤΣΣΚΑ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Ζενίτ στον τελικό του Super Cup της VTB League με την ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη να φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου.

Στον τελικό του Super Cup της VTB League, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αντιμετώπισε τη Ζενίτ και έδειξε από νωρίς ποιος θα κυριαρχούσε στο παρκέ. Η ομάδα του Ανδρέα Πιστιόλη ανέβασε ρυθμό από το δεύτερο δεκάλεπτο και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, φτάνοντας σε άνετη νίκη με 96-79 και κατακτώντας το τρόπαιο.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Μέλο Τριμπλ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σαμσόν Ρουζέντσεφ, που πρόσθεσε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Στην αντίπερα όχθη, ξεχώρισε ο Γκεόργκι Ζμπάνοφ με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Αλεκσάντρ Σκερμπένεβ πρόσφερε 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, χωρίς όμως να μπορέσει να σταματήσει την κυριαρχία της ΤΣΣΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 49-32, 81-58, 96-79