O Mίροσλαβ Ραντούλιτσα θα δοκιμάσει την τύχη του στο ποδόσφαιρο και στην τρίτη κατηγορία της Σερβίας.

Πέρασε από τα μέρα μας για χάρη του Παναθηναϊκού και του Αμαρουσίου, έπαιξε στο ΝΒΑ σε Μπακς και Τίμπεργουλβς, ενώ βρέθηκε και στην Εθνική Σερβίας στο παρελθόν ο Μίροσλαβ Ραντούλιτσα. Πλέον το «θηρίο» από τη Σερβία κάνει στροφή στην καριέρα του και δοκιμάζει και στο ποδόσφαιρο.

Ο Ραντούλιτσα θα αγωνίζεται στην Ζελέζνιτσαρ Ίντζια. Η θέση του θα είναι επιθετικός και θα είναι πολύ δύσκολο να τον μαρκάρουν. Ο σύλλογος του βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία της Σερβίας.

Πάντως η απόφαση του δείχνει και τις ευαισθησίες του, αφού θα βοηθήσει αρκετό κόσμο. Ο μισθός του θα πάει για την ενίσχυση του «Serbs for Serbs«, το οποίο προσφέρει βοήθεια και στήριξη σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.