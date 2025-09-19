Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, τους Galacticos και τον προκριματικό της Ελίνας Τζένγκο στο Παγκόσμιο του Τόκιο.

Πλούσιο το αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής (19/9) τόσο για τους λάτρεις του μπάσκετ, όσο και του στίβου.

Στο σημερινό πρόγραμμα ξεχωρίζει και η παρουσία της Ελίνας Τζένγκο στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο.

Μετά την πρόσφατη νίκη της στο Diamond League, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ακοντισμού έχει δείξει φέτος μεγάλη σταθερότητα με βολές πάνω από τα 64 μέτρα και πάει στην Ιαπωνία με στόχο μια ακόμα καλύτερη επίδοση. Η προσπάθειά της θα μεταδοθεί στις 13:00 από την ΕΡΤ2.

Στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos σε live μετάδοση από το κανάλι του Gazzetta στο YouTube. Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τον Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη αναλύουν τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο κι όχι μόνο.



Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Κρήτης. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4. Πριν από αυτό το παιχνίδι, στις 18:00, η Φενέρμπαχτσε θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα στην ίδια διοργάνωση.

Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει πλέον όλους τους διεθνείς στη διάθεσή του, καθώς επέστρεψαν από το Eurobasket οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης και Ντόρσεϊ. Αντίθετα, ο Κίναν Έβανς θα μείνει εκτός λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Στις 20:45 θα ξεκινήσει και το τουρνουά «Νίκος Φασούρας», με το Περιστέρι να υποδέχεται τον Άρη και το παιχνίδι να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας