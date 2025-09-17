Ο ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ για το ιστορικό φιλικό που έδωσε κόντρα στην Παρτίζαν, στο τουρνουά του Βελιγραδίου.

Το ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ για το φιλικό με την Παρτίζαν (12/9, 96-87) είναι πλέον διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube. Με τον τίτλο «One Voice Two Cities», η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε να τονίσει τη σύνδεση των δύο συλλόγων, κάτι που αποτυπώθηκε και στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο τη μέρα του αγώνα.

Το φιλικό διεξήχθη στο ανοιχτό γήπεδο Tašmajdan του Βελιγραδίου, μπροστά σε περισσότερους από 8.000 φιλάθλους, και είχε ξεχωριστό χαρακτήρα τόσο για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε όσο και για τις αδελφικές σχέσεις που διατηρούν οι οπαδοί των δύο ομάδων.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται αρχικά η όμορφη πόλη του Βελιγραδίου και στη συνέχεια η συμβολική κίνηση του ΠΑΟΚ να τιμήσει τη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από τέσσερα χρόνια, στις 16/9/2021. Πρωταγωνιστής, ωστόσο, ήταν ο κόσμος στις εξέδρες και η μοναδική ατμόσφαιρα του ανοιχτού γηπέδου, που κυριάρχησαν με έντονα στιγμιότυπα από τον αγώνα.

Το εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ: