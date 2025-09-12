Ο ΠΑΟΚ έδωσε τιμητική πλακέτα στη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς στην οικογένειά του, καθώς βρίσκεται στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του τουρνουά Open Air που διοργανώνει η Παρτιζάν.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σήμερα την Παρτιζάν στο μεγάλο «ασπρόμαυρο» φιλικό (19:30), και οι εκπρόσωποι της ομάδας που βρίσκονται στο Βελιγράδι τίμησαν τη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς, παραδίδοντας τιμητική πλακέτα στην οικογένειά του.

Εκ μέρους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, οι Θανάσης Χατζόπουλος και Αντώνης Τσαλόπουλος παρέδωσαν στη σύζυγό του Ντούσαν Ίβκοβιτς, Νένα, το συμβολικό δώρο για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου προπονητή (16/9/2021), που είχε περάσει από τον πάγκο του «δικέφαλου του βορρά» τις σεζόν 1991-1994.