ΠΑΟΚ: Τίμησε τη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς στο Βελιγράδι

ΠΑΟΚ: Τίμησε τη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς στο Βελιγράδι

Newsroom
ΠΑΟΚ

bet365

Ο ΠΑΟΚ έδωσε τιμητική πλακέτα στη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς στην οικογένειά του, καθώς βρίσκεται στο Βελιγράδι στο πλαίσιο του τουρνουά Open Air που διοργανώνει η Παρτιζάν.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σήμερα την Παρτιζάν στο μεγάλο «ασπρόμαυρο» φιλικό (19:30), και οι εκπρόσωποι της ομάδας που βρίσκονται στο Βελιγράδι τίμησαν τη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς, παραδίδοντας τιμητική πλακέτα στην οικογένειά του.

Εκ μέρους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, οι Θανάσης Χατζόπουλος και Αντώνης Τσαλόπουλος παρέδωσαν στη σύζυγό του Ντούσαν Ίβκοβιτς, Νένα, το συμβολικό δώρο για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου προπονητή (16/9/2021), που είχε περάσει από τον πάγκο του «δικέφαλου του βορρά» τις σεζόν 1991-1994.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα