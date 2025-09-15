Ολυμπιακός για Καραλή: «Συνέχισε να πετάς ψηλά!»
Μαγική εμφάνιση έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου, καταφέρνοντας να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με 6,00μ. στο Τόκιο προσθέτοντας έτσι στη συλλογή του το μοναδικό που έλειπε.
Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για την σπουδαία διάκριση του Έλληνα αθλητή γράφοντας:
«Σεβασμός και περηφάνια για τη νέα σου επιτυχία, την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! Συνέχισε να πετάς ψηλά, η Ελλάδα είναι μαζί σου!».
🥈🔥 Σεβασμός και περηφάνια για τη νέα σου μεγάλη επιτυχία, την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 15, 2025
🇬🇷💙 Συνέχισε να πετάς ψηλά, η Ελλάδα είναι μαζί σου! #OlympiacosBC #polevault #worldiathleticschampionship pic.twitter.com/fXGJSmLto4
