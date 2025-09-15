Ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου.

Μαγική εμφάνιση έκανε ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου, καταφέρνοντας να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με 6,00μ. στο Τόκιο προσθέτοντας έτσι στη συλλογή του το μοναδικό που έλειπε.

Ο Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για την σπουδαία διάκριση του Έλληνα αθλητή γράφοντας:

«Σεβασμός και περηφάνια για τη νέα σου επιτυχία, την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! Συνέχισε να πετάς ψηλά, η Ελλάδα είναι μαζί σου!».