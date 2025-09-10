Ο «εκλεκτός» για να αντικαταστήσει τον Τζιανμάρκο Ποτζέκο στον πάγκο της Ιταλίας όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Λούκα Μπάνκι.

Μετά τον αποκλεισμό της εθνικής Ιταλίας από το EuroBasket 2025, ο Ποτζέκο ανακοίνωσε ότι αφήνει τα καθήκοντά του ως προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Τη θέση του θα αναλάβει ο Λούκα Μπάνκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου της ιταλικής Ομοσπονδίας, Τζιάνι Πετρούτσι.

Στις πρόσφατες δηλώσεις του σε ιταλικό μέσο ο Περούτσι είπε χαρακτηριστικά: «Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Μπορώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, από τους καλύτερους. Θα προτιμούσα να είναι πλήρους απασχόλησης, αλλά καταλαβαίνω αν θέλει ένας προπονητής να εργάζεται και κάπου αλλού. Θα βρεθεί η λύση σε αυτό».

Ο Λούκα Μπάνκι την τελευταία σεζόν εργαζόταν στην Ανατολού Εφές, με την οποία έφτασε μέχρι τα play-off της Euroleague, όπου αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια αποκλείστηκε και από το εγχώριο πρωτάθλημα από την Μπεσίκτας, και έτσι αποχώρησε από την τουρκική ομάδα. Στο EuroBasket 2025 βρισκόταν στο «τιμόνι» της οικοδέσποινας Λετονίας, η οποία αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τη Λιθουανία.