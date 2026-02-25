Η αποστολή του Παναθηναϊκού συνάντησε μια ευχάριστη έκπληξη στο σημείο που την περίμεναν τα πούλμαν. Αποστολή στο Πίλσεν: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε στην Πράγα λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι μετά από ένα αεροπορικό ταξίδι που κράτησε κάτι παραπάνω από δύο ώρες και είχε αναταράξεις κατά τη διάρκειά του. Συνάντησαν ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία να είναι στους 16 βαθμούς, αλλά το βράδυ να αναμένεται να κάνει σημαντική βουτιά.

Οι «πρασίνων» θα συνεχίσουν από δω οδικώς το ταξίδι τους μέχρι την πόλη του Πίλσεν εκεί όπου το βράδυ της Πέμπτης (26/02-19:45) θα αντιμετωπίσουν την Βικτόρια Πλζεν στην έδρα της με φόντο την πρόκριση στους "16" του Europa League.

Όταν η αποστολή του «τριφυλλιού» βγήκε από το αεροδρόμιο για να πάει προς το πάρκινγκ, που ήταν παρκαρισμένα τα πούλμαν, είχε μια απρόσμενη αλλά ευχαρίστηση συνάντηση.

Εκεί βρισκόντουσαν τρεις Τσέχοι ποδοσφαιρόφιλοι, ο ένας εξ' αυτών δήλωσε οπαδός της Σλάβια Πράγας, οι οποίοι περίμεναν πως και πως τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Επρόκειτο για συλλέκτες, οι οποίοι κρατούσαν άλμπουμ με φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών της ομάδας, αλλά και ανθρώπων της που δεν είναι εν ενεργεία όπως ο Τάκης Φύσσας

Είχαν φωτογραφίες τους από διάφορες ομάδες που έχουν παίξει στην καριέρα τους, όπως μπορείτε να δείτε και από τα παρακάτω παραδείγματα, με τους Τσέριν, Φύσσα και Καλάμπρια.