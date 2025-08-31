LOUX GNC 3on3 | ΚΟΥΡΟΥΤΑ 2025: Μια μπασκετική γιορτή… θεσμός, στο πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Η Κουρούτα «αγκάλιασε» το LOUX GNC 3on3. Πιο αναλυτικά:

Η φετινή μας επίσκεψη στα παράλια της Ηλείας και την Κουρούτα, σε μία ακόμα στάση μας στη Δυτική Ελλάδα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το LOUX GNC 3on3. Λίγο πριν την αυλαία του καλοκαιριού, την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Αυγούστου, το σκηνικό ήταν και πάλι μοναδικό, όχι μόνο με το απαράμιλλο ηλιοβασίλεμα των Δυτικών ακτών της Πελοποννήσου, αλλά και χάρη στην αθρόα παρουσία του κόσμου, που μεσοβδόμαδα γέμισε την παραλία και αγκάλιασε με θέρμη τη διοργάνωση.

Για ακόμα μία χρονιά, το LOUX GNC 3on3 βρέθηκε σε μία από τις ομορφότερες τοποθεσίες της Ελλάδας χάρη στη συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Ήλιδας και τρεις από τους σημαντικότερους συλλόγους ακαδημιών της περιοχής, τον Υπερίων Αμαλιάδας, τα Αστέρια Αμαλιάδας Basketball Academy και τον Α.Σ.Α. Ήλιδα, που με τη στήριξή τους έφεραν ξανά το «3x3» στην παραλία της Κουρούτας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στον Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, και τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Τάκη Αντωνόπουλο, καθώς και στον Δήμο Ήλιδας, με τον Δήμαρχο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Γιώργο Κράλλη και το Δημοτικό Συμβούλιο να συμβάλλουν καταλυτικά. Την ίδια στιγμή, οι τοπικοί μπασκετικοί σύλλογοι Υπερίων Αμαλιάδας, Αστέρια Αμαλιάδας Basketball Academy και Α.Σ.Α. Ήλιδα, με τις διοικήσεις και τα τεχνικά επιτελεία τους, έδωσαν δυναμικό παρών, στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση. Πολύτιμη στάθηκε και η συμβολή όλων των υποστηρικτών μας, που για ακόμη μία φορά στάθηκαν αρωγοί στο να πραγματοποιηθεί μία τόσο επιτυχημένη αθλητική γιορτή.

Τη διαφορά, πέρα από το μαγευτικό σκηνικό στην υπέροχη παραλία της Κουρούτας, έκανε ο κόσμος. Με κάθε λογής συμμετοχή του – αγωνιστικά, οργανωτικά, αλλά και με την παρουσία του – γέμισε την περιοχή και χάρισε ζωντάνια και παλμό στις αναμετρήσεις, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι αργά το βράδυ. Στη διοργάνωση έδωσαν το παρών και αρκετοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμαλιάδας, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ήλιδας, Άκης Χουζούρης και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιάννης Αθανασόπουλος, μεταξύ άλλων.

Η δυναμική παρουσία του κόσμου διαμόρφωσε ξανά ένα σκηνικό αντάξιο της παράδοσης που έχει δημιουργήσει το LOUX GNC 3on3 στην Κουρούτα. Το event έχει ήδη καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή και δίνει ραντεβού για την επόμενη χρονιά, εκεί όπου η ομορφιά του τόπου, η ενέργεια των παιδιών και η αγάπη του κόσμου δημιουργούν μία μοναδική εμπειρία μπάσκετ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

26-27 Αυγούστου 2025

Πλατεία Κουρούτας, Ηλεία

Διοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | Δήμος Ήλιδας | GNC 3on3

Υπό την αιγίδα: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού & Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Σύνθημα μας: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ

«Συμπαίκτες» του GNC 3on3 και «συνεπιβάτες» στα ταξίδια μας σε όλη την Ελλάδα είναι: η ΛΟΥΞ, η CROSSOVER, η WILSON, τα STEGNO, o όμιλος AFFIDEA, η KERASIDIS GROUP, το ξενοδοχείο MY WAY, η SKENTZOS PORT SERVICE, η PEMA, η ALFA HELLAS SECURITY, η ACCOUNTSAINTS, το GoALEXANDROUPOLIS.COM και η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ.

Mε την υποστήριξη του CABANA SEASIDE GASTRO BAR

Χορηγός επικοινωνίας: Gazzetta