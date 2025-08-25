Χεζόνια: Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική Κροατίας
Ο Μάριο Χεζόνια διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού, τον οποίο αποκόμισε κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική ομάδα της Κροατίας.
Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε γνωστό τον τραυματισμό του Κροάτη φόργουορντ, που αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της χώρας του στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, τονίζοντας ότι η κατάστασή του θα διευκρινιστεί το προσεχές διάστημα.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης
«Μετά από εξετάσεις στον παίκτη μας Μάριο Χεζόνια από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με μυϊκό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού, τον οποίο υπέστη κατά τη διάρκεια προπόνησης με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Η εξέλιξη της κατάστασής του εκκρεμεί».
