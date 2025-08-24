Ο πρώην NBAer, Πάβελ Ποντκόλζιν το... γύρισε στο ποδόσφαιρο και έκανε το ντεμπούτο του στα 40 του σε διοργάνωση της Ρωσίας. Ένας... γίγαντας στο γήπεδο.

Ελάχιστοι θα τον θυμούνται. Ίσως μόνο κάποιοι... τρελαμένοι με το ΝΒΑ. Ο πρώην σέντερ του NBA, Πάβελ Ποντκόλζιν έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο ψηλότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Έκανε το ντεμπούτο του με την FC Amkal Moscow για το Κύπελλο Ρωσίας με την FC Kaluga. Συγκεκριμένα για το Media Football.

Στο Μedia Football στην Ρωσία, οι ομάδες αποτελούνται κυρίως από διασημότητες (όπως influencers, ηθοποιούς και επιχειρηματίες). Είναι δημοφιλές στη χώρα, έχοντας κάνει την εμφάνιση του στα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Γίγαντας 2.26 εκατοστών και σέντερ φορ

Ο Ρώσος βλέπει τον κόσμο από τα 2.26 και αγωνίζεται ως σέντερ φορ. Πέρασε δύο σεζόν στο NBA με τους Ντάλας Μάβερικς (αγωνίστηκε σε πέντε ματς τη σεζόν 2004/05 και μόλις σε ένα, την επόμενη αγωνιστική περίοδο), πριν αποσυρθεί από το μπάσκετ το 2019. Είχε γίνει draft από τους Τζαζ το 2004, με τους Μορμόνους να τον επιλέγουν στο Νο.21

Πείστηκε να επιστρέψει στον αθλητισμό από τον πρόεδρο της Amkal, ο οποίος προηγουμένως ήταν συμπαίκτης του στο μπάσκετ.

«Παίζω στο Κύπελλο Ρωσίας και, ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω. Είμαι ευγνώμων γι' αυτό», δήλωσε ο Ποντκόλζιν στο Baja News. «Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να βρίσκομαι σε αυτό το άθλημα», πρόσθεσε.

Για την ιστορία η ομάδα του κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 και να προκριθεί. Της έφερε γούρι! Όπως φαίνεται και στα highlights που θα δείτε στο παρακάτω video, το μαρκάρισμα του αποτέλεσε... πονοκέφαλο για τους αντιπάλους. Πως να κουμαντάρεις έναν γίγαντα 228 εκατοστών; Δεν γίνεται! Προφανώς θα παίξει και σε επόμενα ματς και αναμένουμε τα videos. Ελπίζουμε πως θα σκοράρει, πιθανότατα με το κεφάλι.