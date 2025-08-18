Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποτελεί έναν από τους πιο πετυχημένους ατζέντηδες στον χώρο του μπάσκετ, αλλά όπως φαίνεται έχει αρχίσει να κάνει στροφή και στο... ποδόσφαιρο!

Αν μη τι άλλο πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους εκπροσώπους παικτών και προπονητών μπάσκετ σε όλον τον κόσμο, με πρώτο και καλύτερο τον Νίκολα Γιόκιτς. Και όχι μόνο καθώς είναι ο ατζέντης πολλών ακόμα ισχυρών προσωπικοτήτων της πορτοκαλί μπάλας, μεταξύ των οποίων ο Εργκίν Άταμαν και ο Βασίλης Σπανούλης.

Οι τελευταίες... εξελίξεις ωστόσο τον φέρνουν και στον χώρο του ποδοσφαίρου! Όπως ανέφεραν τα σερβικά μέσα και δη το «Maxbet Sport», ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς θα εκπροσωπήσει τον 19χρονο ποδοσφαιριστή Ματίγια Πόποβιτς, ο οποίος αγωνιζόταν τη σεζόν 2024-25 στη Νάπολι και λίγο πριν επιστρέψει στην Παρτίζαν όπου είχε βρεθεί από το 2021 έως και το 2024, η μεταγραφή χάλασε.

Αμέσως ανέλαβε δράση ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς ο οποίος είπε ότι αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει τον Ποποβιτς, έχοντας έτσι και αλλιώς στενή σχέση με την οικογένειά του. Ο κορυφαίος ατζέντης εκπροσωπεί την αδερφή του 19χρονου ποδοσφαιριστή, Γελενα Πόποβιτς, η οποία είναι μπασκετμπολίστρια και πλέον αποτελεί και τον... εκπρόσωπο του Ματίγια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο θα είναι το ποδοσφαιρικό του μέλλον, καθώς δημιουργήθηκε... μπλέξιμο επειδή είχαν παρουσιαστεί τρεις ατζέντηδες (!) οι οποίοι και διεκδικούσαν τα δικαιώματά του πριν εμφανιστεί ο Ραζνάτοβιτς και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.