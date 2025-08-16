Παναθηναϊκός, Γκραντ: Παρουσίασε τη φανέλα και το νούμερο που θα έχει με την Team USA στους Παναμερικανούς Αγώνες
Με το νούμερο «10» θα βρεθεί στα παρκέ της Μανάγκουα στη Νικαράγουα ο Τζέριαν Γκραντ ενόψει FIBA Americup!
Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR θα εκπροσωπήσει την Team USA στους Παναμερικανικούς Αγώνες και θα χριστεί για πρώτη φορά διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.
Μέσω των social media έκανε τα... αποκαλυπτήρια της φανέλας του, στην προσπάθεια που θα κάνουν οι ΗΠΑ για διάκριση. Συγκεκριμένα η Team USA βρίσκεται στον Α' όμιλο της διοργάνωσης μαζί με την Βραζιλία, την Ουρουγουάη και τις Μπαχάμες.
Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στη Νικαράγουα από τις 22 Αυγούστου έως και τις 31 του μήνα.
Δείτε το χαρακτηριστικό του story
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.