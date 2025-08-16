Ο Τζέριαν Γκραντ δεν.,.. κρατιέται για τη συμμετοχή του στους Παναμερικανούς Αγώνες και μοιράστηκε τη φανέλα της Team USA με τον αριθμό που θα φοράει!

Με το νούμερο «10» θα βρεθεί στα παρκέ της Μανάγκουα στη Νικαράγουα ο Τζέριαν Γκραντ ενόψει FIBA Americup!

Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR θα εκπροσωπήσει την Team USA στους Παναμερικανικούς Αγώνες και θα χριστεί για πρώτη φορά διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Μέσω των social media έκανε τα... αποκαλυπτήρια της φανέλας του, στην προσπάθεια που θα κάνουν οι ΗΠΑ για διάκριση. Συγκεκριμένα η Team USA βρίσκεται στον Α' όμιλο της διοργάνωσης μαζί με την Βραζιλία, την Ουρουγουάη και τις Μπαχάμες.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στη Νικαράγουα από τις 22 Αυγούστου έως και τις 31 του μήνα.