Υπόκλιση της Μπέκερς στην εμβληματική Μπερντ: «Εχει φωνή, είναι ηγέτιδα»

H Πέιτζ Μπέκερς της Team USA έβγαλε το καπέλο στην σπουδαία Σου Μπερντ, ενώ η Γερμανία έκλεψε την παράσταση στα προκριματικά του Παγκοσμίου.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεχίστηκαν τα προκριματικά του Παγκοσμίου Γυναικών, με την σταρ του WNBA, Πέιτζ Μπέκερς (16 πόντους κόντρα το Πουέρτο Ρίκο) να υποκλίνεται στην εμβληματική Σου Μπερντ που πλέον είναι GM της Team USA.

«Δεν έχω παίξει στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ από τότε που ήμουν στο λύκειο, οπότε νιώθω ότι είχα μια μακρά περίοδο αδράνειας στην εκπροσώπηση της χώρας μου. Όμως απλώς άργησε πολύ να συμβεί. Όταν έπαιξε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα U16, ήταν μια τεράστια τιμή. Ήμουν εξαιρετικά ευλογημένη και ευγνώμων που μπόρεσα να μπω σε αυτήν την ομάδα και να αρχίσω να χτίζω τη σχέση μου με την Εθνική από τότε. Μέσα από πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές αντιξοότητες μέσα από ένα πολύ μοναδικό προσωπικό ταξίδι.

Το να μπορείς να χτίζεις σχέσεις με ανθρώπους με τους οποίους ανταγωνίζεσαι και να μπορείς να ενώνεσαι και να είσαι στην ίδια ομάδα με αυτούς για να ενώσεις τις δυνάμεις σου για να νικήσεις άλλους, είναι πραγματικά διασκεδαστικό. Όπως επίσης και πράγματα εκτός γηπέδου, να παίζεις χαρτιά ή απλά να κάνεις παρέα και να λέτε αστεία. Έχουμε ένα μείγμα από παίκτριες με εμπειρία και παίκτριες νεαρές. Θέλουμε να χτίσουμε αυτή τη χημεία. Θέλουμε να παίζουμε μεταξύ μας, η μία για την άλλη και για τη χώρα μας, και να φοράμε αυτή τη φανέλα με υπερηφάνεια. Δεν υπάρχει καλύτερο άτομο από τη Σου Μπερντ, που είναι η GM της ομάδς, για να μάθει κανείς από αυτήν. Εχει φωνή είναι ηγέτιδα. Είναι ένα εξαιρετικό άτομο από το οποίο μπορείς να μάθεις και να βασιστείς για εμπειρία», ήταν τα λόγια της.

Paige Bueckers in her first start for Team USA:



16 PTS

3 STL

7-12 FG



+25 in 21 minutes played. pic.twitter.com/b4pv5Z8tBh — StatMuse (@statmuse) March 13, 2026

Στην νίκη των ΗΠΑ επί της Σενεγάλης η Κέιτλιν Κλαρκ έκανε ντεμπούτο και είχε double - double, πετυχαίνοντας 17 πόντους με (4/5 τρίποντα, 5/5 βολές), ενώ μοίρασε 12 ασίστ και είχε και 1 ριμπάουντ σε 19:21 λεπτά συμμετοχής.

Φοβερά πράγματα και για τις Γερμανίας με τις 39 ασίστ που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των Προκριματικών. Επίσης οι 113 πόντοι της Γερμανίας η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 2022.

Τα αποτελέσματα

Σαν Χουάν (Πουέρτο Ρίκο)

Ιταλία - Πουέρτο Ρίκο: 78-41

Σενεγάλη - Ισπανία: 51-84

Λυόν (Γαλλία)

Κορέα - Νιγηρία: 77-60

Φιλιππίνες - Γερμανία: 80-113

Κολομβία - Γαλλία: 48-88

Κωνσταντινούπολη (Τουρκία)

Αυστραλία - Ιαπωνία: 81-71

Ουγγαρία - Καναδάς: 53-75

Τουρκία - Αργετινήν 55-59

Γουχάν (Κίνα)

Νότιο Σουδάν- Βραζιλία: 79-94

Μάλι - Τσεχία: 77-64

Βέλγιο - Κίνα: 80-65