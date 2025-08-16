Τη Γερμανία αντιμετωπίζει η Εθνική Παίδων στο φινάλε του φετινού EuroBasket U16, με φόντο την 9η θέση της διοργάνωσης.

Η Εθνική Παίδων επικράτησε της Γεωργίας στην Τιφλίδα το βράδυ της Παρασκευής και σήμερα (16/8 - 18:00) θα παλέψει για την 9η θέση του EuroBasket U16, με αντίπαλο τη Γερμανία.

Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσετε, όπως και όλα τα υπόλοιπα του τουρνουά, στο YouTube κανάλι της FIBA. Μάλιστα, πέραν από την 9η θέση την οποία και διεκδικεί η Ελλάδα, σήμερα είναι και η μέρα που κρίνονται τα μετάλλια.

Με το παιχνίδι της 3ης θέσης να διεξάγεται στις 17:30. Εκεί όπου η Σλοβενία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, ενώ στις 20:00, η Σερβία κοντράρεται με τη Λιθουανία για την κορυφή του EuroBasket U16.