Η Ελλάδα «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε μία μεγάλη νίκη με 65-50 κόντρα στη Γεωργία και πλέον θα διεκδικήσει την ένατη θέση στο EuroBasket U16.

Στους αγώνες κατάταξης του EuroBasket U20 η Ελλάδα κατάφερε να ανεβάσει ρυθμούς και να πάρει τη νίκη με 65-50 επί της οικοδέσποινας Γεωργίας. Πλέον η «γαλανόλευκη» ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Γερμανία (16/8, 18:00) και να διεκδικήσει την ένατη θέση στην τελική κατάταξη του τουρνουά.

Πρώτος σκόρερ για μία ακόμη αναμέτρηση αναδείχθηκε ο Άγγελος Ζούπας που ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους ενώ μοναδικός ακόμη με διψήφιο αριθμό πόντων (12) ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης.

Η Ελλάδα άρχισε το παιχνίδι με ένα 4-0 (3’), για να απαντήσουν οι οικοδεσπότες με ένα 6-0 (4-6, 4’30’’). Η Γεωργία έφτασε και στο 9-13 (7’), ο Βόντας ισοφάρισε (13-13, 8’10’’), αλλά τα ηνία πήγαν και πάλι στους γηπεδούχου για να φτάσουν στο 13-18 (10’50’’). Ο Μάνης έφερε το παιχνίδι στα ίσια (20-20, 14’45’’), ο Ασωνίτης έγραψε το 22-20 (16’), αλλά το προβάδισμα άλλαξε και πάλι χέρια με το 24-21 (18’10’’) να γίνεται 24-26 (19’10’’).

Ο Δημήτρης Μισιακός είδε τους παίκτες του να πατάνε πιο σταθερά στο παρκέ στο τρίτο δεκάλεπτο. Πίεσαν στην άμυνα, βγήκαν στον αιφνιδιασμό και το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουν στο +11 (37-26, 24’) από τα χέρια του Ιωαννίδη. Η ελληνική ομάδα αντέδρασε σωστά και όταν η Γεωργία πλησίασε (38-34, 27’), με τους Μέγγο, Ασωνίτη και Ζούπα να δίνεουν και πάλι διψήφια τιμή στην διαφορά (44-34, 28’15’’). Ο τελευταίος οδήγησε και στο +14 (52-38, 32’10”) και στο +18 (62-44, 38”) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με το τελικό 65-50.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 24-26, 46-38, 65-50