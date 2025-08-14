Η ΕΟΚ γνωστοποίησε ότι θα υπάρχουν εισιτήρια στα εκδοτήρια της ΠΑΟΚ Sports Arena για τη σημερινή αναμέτρηση της Ελλάδας με το Μαυροβούνιο, σήμερα (14/8, 19:00).

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα (14/8, 19:00) στη Θεσσαλονίκη το Μαυροβούνιο, σε ένα δυνατό τεστ προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025. Όπως έκανε γνωστό μέσω του επίσημου της σαιτ η ΕΟΚ , τα εκδοτήρια της ΠΑΟΚ Sports Arena θα λειτουργούν από τις 13:00, εξυπηρετώντας το κοινό μέχρι και την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων.

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος περιλαμβάνει συνολικά 14 άτομα, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παρά την παρουσία του ωστόσο, ο Greek Freak δεν θα αγωνιστεί το αποψινό ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η Εθνική Ανδρών βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και σήμερα (14/8, 19.00) αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο και μπορείτε να βρεθείτε δίπλα της με ένα «κλικ» ΕΔΩ ή αποκτώντας το εισιτήριό σας στα εκδοτήρια της ΠΑΟΚ Sports Arena.

Τα εκδοτήρια στο γήπεδο θα είναι ανοιχτά από τις 13.00 ως την έναρξη της αναμέτρησης ή ως την εξάντληση των εισιτηρίων. Οι θύρες θα ανοίξουν για τους φιλάθλους δύο ώρες πριν από το τζάμπολ.

Υπενθυμίζουμε πως η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως πέντε ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Σας περιμένουμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena!»