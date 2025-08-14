Ελλάδα-Μαυροβούνιο: Ανοιχτά τα εκδοτήρια της ΠΑΟΚ Spots Arena
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα (14/8, 19:00) στη Θεσσαλονίκη το Μαυροβούνιο, σε ένα δυνατό τεστ προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025. Όπως έκανε γνωστό μέσω του επίσημου της σαιτ η ΕΟΚ , τα εκδοτήρια της ΠΑΟΚ Sports Arena θα λειτουργούν από τις 13:00, εξυπηρετώντας το κοινό μέχρι και την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων.
Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος περιλαμβάνει συνολικά 14 άτομα, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παρά την παρουσία του ωστόσο, ο Greek Freak δεν θα αγωνιστεί το αποψινό ματς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Η Εθνική Ανδρών βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και σήμερα (14/8, 19.00) αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο και μπορείτε να βρεθείτε δίπλα της με ένα «κλικ» ΕΔΩ ή αποκτώντας το εισιτήριό σας στα εκδοτήρια της ΠΑΟΚ Sports Arena.
Τα εκδοτήρια στο γήπεδο θα είναι ανοιχτά από τις 13.00 ως την έναρξη της αναμέτρησης ή ως την εξάντληση των εισιτηρίων. Οι θύρες θα ανοίξουν για τους φιλάθλους δύο ώρες πριν από το τζάμπολ.
Υπενθυμίζουμε πως η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως πέντε ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).
Σας περιμένουμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.