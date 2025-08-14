Η Ελλάδα συνεχίζει τα φιλικά προετοιμασίας της, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη κόντρα στο Μαυροβούνιο απόψε, Πέμπτη (14/8, 19:00).

Στη Θεσσαλονίκη και την PAOK Sports Arena συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος ενόψει του EuroBasket 2025, με τη «γαλανόλευκη» να δοκιμάζεται απόψε (Πέμπτη, 14/8) με το Μαυροβούνιο.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤNews ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη του παιχνιδιού από το Gazzetta. Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος περιλαμβάνει συνολικά 14 άτομα, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παρά την παρουσία του ωστόσο, ο Greek Freak δεν θα αγωνιστεί το αποψινό ματς.

Πιο συγκεκριμένα, οι 14 που θα ταξιδέψουν είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης που ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας και αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα μετά την επιστροφή της ενώ εκτός έμεινε και ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος «κόπηκαν» ενόψει συνέχειας.