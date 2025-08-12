Η Σερβία επικράτησε με 92-65 της Ελλάδας στη φάση των «16» του EuroBasket U16, αποδεικνύοντας την ανωτερότητά της στο παρκέ. Με τη Φινλανδία για τις θέσεις 9-16 θα αγωνιστεί η Εθνική Παίδων.

Η Σερβία αποδείχθηκε ανώτερη στο παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα για τη φάση των «16» του EuroBasket U16 και επικράτησε με 92-65 και έτσι η Εθνική Παίδων θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία σε παιχνίδι για τις θέσεις 9-16 (13/8, 20:00). Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, οι Σέρβοι απέκτησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασαν άνετα στην επικράτηση, παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Άγγελου Ζούπα.

Ο φόργουορντ της Εθνικής πέτυχε 22 πόντους με 4/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, πήρε ένα ριμπάουντ μαζί με 2 τελικές πάσες στα 27 λεπτά που πάτησε παρκέ. Με 11 πόντους ο δεύτερος διψήφιος της Εθνικής, Παναγιώτης Σιγάλας, που μάζεψε παράλληλα και 6 ριμπάουντ.

Η Σερβία πήρε διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο, με επιμέρους 33-17 και δεν άφησε σε κανένα σημείο τα ηνία. Έχοντας μπροστάρηδες τους Πέταρ Μπιέλιτσα και Νίκολα Κουστουρίτσα, με τον πρώτο να σκοράρει 20 μαζί με 15 ριμπάουντ και τον δεύτερο επίσης με double double 19 πόντων και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 53-37, 70-52, 92-65