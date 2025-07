LOUX GNC 3on3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2025 by UNDER ARMOUR: Για δεύτερη χρονιά, το μπάσκετ πρωταγωνιστής στο μαγευτικό σκηνικό της Πελοποννήσου

Το LOUX GNC 3on3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2025 by UNDER ARMOUR επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην όμορφη Κόρινθο και μετέτρεψε την πόλη σε σημείο συνάντησης για αθλητές, φίλους του μπάσκετ και πλήθος κόσμου.

Το LOUX GNC 3on3 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2025 by UNDER ARMOUR επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην όμορφη Κόρινθο και μετέτρεψε την πόλη σε σημείο συνάντησης για αθλητές, φίλους του μπάσκετ και πλήθος κόσμου, μέσα σε ένα σκηνικό που – παρά τη ζέστη και τους θυελλώδεις ανέμους της τελευταίας μέρας – έλαμψε από πάθος, χαμόγελα και ενέργεια!

Το μεγαλειώδες event απέδειξε ξανά πως η Κόρινθος αποτελεί μία από τις πιο… ζωντανές μπασκετικές γωνιές της Πελοποννήσου, με το κοινό να αγκαλιάζει την προσπάθεια και να γεμίζει την πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα. Κάτω από τον εμβληματικό Πήγασο, ο εντυπωσιακός παραλιακός χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, γεμάτο ενέργεια, πάθος και αθλητική δράση!

Οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους στηρίζουν την προσπάθεια. Η διοργάνωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συμβολή των συνδιοργανωτών και υποστηρικτών.

Θερμές ευχαριστίες στον Δήμο Κορινθίων, τον Δήμαρχο, Νίκο Σταυρέλη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Σταύρο Δανιήλ και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης, τους υποστηρικτές μας, τη Λουξ, την Under Armour, τη Motor Oil και όλες τις ομάδες που πραγματοποίησαν νέο ρεκόρ συμμετοχών (περισσότερες από 80 ομάδες και 400 αθλητές μαζί με όσους συμμετείχαν σε διαγωνισμούς).

Πάνω απ’ όλα, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον φανταστικό κόσμο που για ακόμα μια χρονιά έδωσε μαζικά το «παρών», χειροκρότησε, συμμετείχε και στήριξε την κάθε στιγμή της γιορτής του μπάσκετ.

Μεγάλη επιτυχία, ακόμα μεγαλύτερη συνέχεια!

Η συμμετοχή αθλητών όλων των ηλικιών, το εξαιρετικό επίπεδο αγώνων και η θερμή υποδοχή του κόσμου, επιβεβαιώνουν πως το μπάσκετ στην Κόρινθο έχει αποκτήσει πλέον τον δικό του θεσμό, με λαμπρό μέλλον και σταθερή πορεία για τα επόμενα χρόνια.

Το τουρνουά πλαισιώθηκε από ξεχωριστές παρουσίες, όπως της προέδρου της Αρχαίας Κορίνθου, Πέπης Καλαμπαλίκη, της προϊσταμένης αθλητικών δραστηριοτήτων, Καλλιόπης Παπαδά, της προϊσταμένη της Κοινωνικής Πολιτικής Αναστασίας Σπυροπούλου, του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου, Χρυσοβαλάντη Μέλλου, του μέλους του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής ομάδας και της Μονακό, Ηλία Καντζούρη (για ακόμα μία χρονιά ένας σπουδαίος προπονητής επισκέφθηκε το τουρνουά μετά τον Γιώργο Μπαρτζώκα πέρσι το καλοκαίρι), του υπεύθυνου αναπτυξιακού προγράμματος της Ε.Ο.Κ, Δημήτρη Μανωλιτσάκη, που τίμησαν τη διοργάνωση με την παρουσία τους, ενώ η συμβολή των υποστηρικτών αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχία.

Η Κόρινθος αγαπά το μπάσκετ και το απέδειξε ξανά. Το ραντεβού ανανεώνεται για το καλοκαίρι του 2026, με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις, θέαμα και συμμετοχές!

Η διοργάνωση τελέστηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

«Συμπαίκτες» του GNC 3on3 και «συνεπιβάτες» στα ταξίδια μας σε όλη την Ελλάδα είναι: η ΛΟΥΞ, η UNDER ARMOUR, η CROSSOVER, η WILSON, τα STEGNO, o όμιλος AFFIDEA, η KERASIDIS GROUP, το ξενοδοχείο MY WAY, η ΣΒΙΕ, η SKENTZOS PORT SERVICE, το SAMAR Bar Restaurant, η ALFA HELLAS SECURITY, η ACCOUNTSAINTS, το GoALEXANDROUPOLIS.COM και η τεχνική εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ.

Τη διοργάνωση υποστήριξαν: MOTOR OIL, PEMA, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, PIETRIS, STUDIO 5, NUNBER 1, NIKO, FARFATELLA & DANILOS

Χορηγός επικοινωνίας: Gazzetta

Σύνθημα μας; “Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ”