Ο Πανώνιος θα οργανώσει Summer Camp με καλεσμένο τον Γκάνον Μπέικερ, ο οποίος έχει δουλέψει με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ και Κρις Πολ.

Ο Πανιώνιος, από τις 24 έως και τις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει ένα summer camp για ηλικίες από 6 έως και 19 ετών. Στο camp θα βρίσκεται επίσης ο Γκάνον Μπέικερ που έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κόμπι Μπράιαντ και Κρις Πολ.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Elite Skill Development Basketball Summer Camp 2025

Στον Πανιώνιο, με τον one and only Ganon Baker – τον άνθρωπο που έχει δουλέψει με LeBron, Kobe, Chris Paul και τώρα θα δουλέψει... με ΕΣΕΝΑ!

Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, το γήπεδο «Αργύρης Κορωναίος» μεταμορφώνεται σε… NBA stage! Η μεγάλη ΣΧΟΛΗ ΜΠΑΣΚΕΤ που συγκροτούν ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. και η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ετοίμασαν ένα… καυτό καλοκαίρι για εσένα!!!

Δίπλα στον Ganon Baker, ο coach Δημήτρης Γαλάνης και η ομάδα των κορυφαίων προπονητών του Πανιωνίου σε περιμένουν να ανεβάσεις level!

Είσαι 6 έως 19 ετών και λατρεύεις το μπάσκετ; Αυτό το camp είναι για σένα!

Ώρες: Τρίτη–Παρασκευή 17:00–21:00 | Σάββατο 09:00–13:00

Συμμετοχή: €160 (ή €140 για μέλη των ακαδημιών του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.)

Παροχές: T-shirt limited edition, νεράκι, σνακ, βεβαίωση συμμετοχής, δωράκια!

Κάνε τώρα την εγγραφή σου 210 9352939 ή [email protected]

Οι θέσεις είναι λίγες – προλάβετε πριν γίνει sold out!

Ο Ganon Baker έρχεται. Εσύ θα λείπεις;»