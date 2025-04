Ο ΠΑΟΚ μπορεί να γνώρισε την ήττα τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup στο Μπιλμπάο με 72-65 αλλά με το -7 κρατάει στα χέρια του την υπόθεση της κατάκτησης του τροπαίου στην «καυτή» Πυλαία!

Γλυκόπικρη είναι η «γεύση» που αφήνει στον ΠΑΟΚ ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup στην «Bilbao Arena».

Πικρή διότι κάλλιστα θα μπορούσε να φύγει από την χώρα των Βάσκων μ' ένα πολύ καλύτερο σκορ και τα πράγματα να ήταν πιο εύκολα στο δεύτερο ματς της Πυλαίας.

Γλυκιά διότι το -7 είναι άκρως αντιμετωπίσιμο στην Θεσσαλονίκη και στην «PAOK Sports Arena» η οποία θα «βράζει» από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ!

Το τελικό 72-65 υπέρ της Μπιλμπάο δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική ομάδα να ελπίζει για την κατάκτηση του τροπαίου και την επιστροφή στις ευρωπαϊκές κατακτήσεις ύστερα από 31 χρόνια. Άλλωστε η ισπανική ομάδα δεν έδειξε ότι δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Το αντίθετο. Ούτε η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι βρέθηκε σε καλή βραδιά αλλά παρόλα αυτά επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη με μια άκρως αντιμετωπίσιμη διαφορά.

Οι Φρανκ Μπάρτλεϊ (14π., 5ριμπ., 2ασ.) και Σαβάρ Ρέινολντς (15π., 6/10δίπ., 3ασ.) ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν ωστόσο ο ΠΑΟΚ πλήρωσε την αστοχία του έξω από τα 6.75 μέτρα έχοντας μόλις 3/26 τρίποντα.

Η ευστοχία της Μπιλμπάο έξω από τα 6.75 μέτρα αιφνιδίασε την ελληνική ομάδα καθώς οι παίκτες του Χάουμε Πονσαρνάου ξεκίνησαν με τρομερή ευστοχία από την περιφέρεια! Με 4/5 τρίποντα βρέθηκαν στο +10 (12-2) ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι στην «Bilbao Arena». Ήταν ολοφάνερο ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του στον πρώτο τελικό και χάρη στις καλές συνεργασίες με «κοψίματα» από τη baseline πραγματοποίησε επιμέρους 10-3 και μείωσε σε 15-12 τρία λεπτά πριν από το τέλος της α' περιόδου.

Ο Χέντερσον (3/3δίπ.) είχε δώσει την επιθετική πνοή που ήθελε ο ΠΑΟΚ αλλά και πάλι η Μπιλμπάο με 7-0 στο τελευταίο τρίλεπτο προηγήθηκε με 22-12 με τη λήξη της α' περιόδου. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο «δικέφαλος» είχε μόλις 1/7 τρίποντα αλλά και 4/9 τρίποντα με 5 ασίστ για ένα μόλις λάθος, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν κλείσει την πρώτη περίοδο με 6/9 τρίποντα αλλά και με μόλις 1/8 δίποντα.

What's better, the block or the And-1? 💥 #FIBAEuropeCup x @PAOKbasketball pic.twitter.com/GMu7iqQLeU

Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +12 για την Μπιλμπάο λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου (24-12 στο 11') αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα. Στο 14' πλησίασε στο 26-19 ενώ στα 2:39 για τη λήξη του ημιχρόνου βρέθηκε σε απόσταση βολής (31-29) έχοντας πάρει ο Καντσελιέρι πολλά πράγματα από τον Κώστα Παπαδάκη που είχε περάσει στο παρκέ.

Όμως δύο σερί λάθη έφεραν και πάλι στην Μπιλμπάο στο +6 (35-29) για να κλείσει το ημίχρονο με τους γηπεδούχους (Πάντζαρ 11π.) να είχαν το προβάδισμα με 38-31. Η ελληνική ομάδα τους είχε περιορίσει σε 0/6 τρίποντα στην 2η περίοδο (6/15 συνολικά στο ημίχρονο η Μπιλμπάο) οι οποίοι είχαν επίσης 4/15 δίποντα και...12/17 βολές. Και με μόλις τέσσερις ασίστ. Αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ είχε στο ίδιο διάστημα 9/19 δίποντα, 2/12 τρίποντα, 7/11 βολές και 6 ασίστ για 7 λάθη.

Be aware when Rocky goes to the rim! 💥#FIBAEuropeCup X @PAOKbasketball pic.twitter.com/nwNS6Xob5X