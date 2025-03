Ιπποτική κίνηση από τον Μάθιου Ντελαβεντόβα ο οποίος παρά την ήττα της Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ από τους Ιλαβάρα Χοκς, κέρδισε το βραβείο MVP των τελικών, με τον ίδιο να το παραδίδει εν τέλει στον κορυφαίο των νικητών.

Στο αποκορύφωμα μιας δραματικής σειράς τελικών που κρίθηκε στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα, οι Ιλαβάρα Χοκς λύγισαν με 114-104 την Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα Αυστραλίας για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Τα «γεράκια» της Ιλαβάρα κέρδισαν τον τίτλο για πρώτη φορά μετά το 2001, υπό τις οδηγίες μάλιστα του προπονητή Τζάστιν Τέιτουμ, πατέρα του ηγέτη των Μπόστον Σέλτικς, Τζέισον. Ωστόσο, το highlight δόθηκε εκτός παρκέ και μετά το τέλος της καθοριστικής αναμέτρησης, με τον Μάθιου Ντελαβεντόβα να κερδίζει το βραβείο MVP των τελικών παρά το γεγονός ότι η ομάδα του, η Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ ήταν η ηττημένη.

Ο 34χρονος Αυστραλός άλλοτε NBAερ, μάλιστα, γνώρισε κάποιες αποδοκιμασίες όταν ανακοινώθηκε η κατάκτησή του για το βραβείο, με τον ίδιο να προχωρά σε μια ιπποτική κίνηση και να το χαρίζει στον κορυφαίο των νικητών.

Ο πρώην πόιντ γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς και πρωταθλητής NBA του 2016, ήταν λιτός στην ομιλία του και εν συνεχεία έσπευσε να δώσει το βραβείο στον Γουίλ Χάικι που ήταν ο πρωταγωνιστής των Ιλαβάρα Χοκς και ο οποίος αρνείτο να το παραλάβει από τον Ντελαβεντόβα προτού εν τέλει το αποδεχτεί.

Φυσικά, η κίνηση αυτή του Μάθιου Ντελαβεντόβα γνώρισε την απόλυτη αποθέωση, με τον ίδιο να αγνοεί το γεγονός ότι κέρδισε το βραβείο βάσει ψηφοφορίας και να το χαρίζει στον κορυφαίο παίκτη των Χοκς.

''A moment that will live forever'' 🥹



An incredible sporting gesture from Matthew Dellavedova, handing his Championship Series MVP to Will Hickey. pic.twitter.com/mdE9qZ4RHx